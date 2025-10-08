Il Napoli torna al lavoro: esami per gli infortunati Politano e Lobotka, ecco gli esiti 

"Lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Stanislav Lobotka. Lesione distrattiva al gluteo destro per Matteo Politano". Questo l'esito degli accertamenti ai quali si sono sottoposti i due giocatori del Napoli, dopo i rispettivi infortuni rimediati nel match di domenica scorsa contro il Genoa. Lo ha reso noto il club azzurro nel giorno della ripresa degli allenamenti nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Sia lo slovacco Lobotka che Politano hanno dovuto rinunciare alle chiamate delle rispettive selezioni. Nella seduta di oggi i campioni d'Italia sono stati impegnati in "un lavoro misto a carattere metabolico".