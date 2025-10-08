Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il Napoli torna al lavoro: esami per gli infortunati Politano e Lobotka, ecco gli esiti 

La squadra di Conte ha ripreso gli allenamenti a Castelvolturno dopo due giorni di riposo. Le ultime sulle condizioni dei due giocatori azzurri
2 min
Il Napoli torna al lavoro: esami per gli infortunati Politano e Lobotka, ecco gli esiti © FOTO GIANLUCA MOSCA
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Stanislav Lobotka. Lesione distrattiva al gluteo destro per Matteo Politano". Questo l'esito degli accertamenti ai quali si sono sottoposti i due giocatori del Napoli, dopo i rispettivi infortuni rimediati nel match di domenica scorsa contro il Genoa. Lo ha reso noto il club azzurro nel giorno della ripresa degli allenamenti nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Sia lo slovacco Lobotka che Politano hanno dovuto rinunciare alle chiamate delle rispettive selezioni. Nella seduta di oggi i campioni d'Italia sono stati impegnati in "un lavoro misto a carattere metabolico".

I prossimi impegni del Napoli

La formazione di Antonio Conte è prima nella classifica di Serie A con la Roma a quota 15 punti. Dopo la sosta per le nazionali, alla ripresa del campionato sarà impegnata sul campo del Torino nel settimo turno e poi, dopo l'incontro di Champions in Olanda contro il Psv, riceverà l'Inter allo stadio Maradona nel big match della nona giornata di Serie A.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli