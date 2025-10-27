De Bruyne, dramma Napoli! "Lesione di alto grado", torna solo nel 2026

NAPOLI - I timori sono divenuti realtà: il Napoli perde per infortunio Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, infortunatosi dopo il rigore trasformato contro l'Inter sabato, si è procurato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra ed il suo 2025 è finito. Il comunicato del club: "In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo". La paura in casa Napoli è il precedente che nel 2023, dopo l’operazione allo stesso punto, costrinse il belga a fermarsi da agosto a dicembre, mentre l’anno scorso lo stop è stato da fine settembre a fine agosto. Si preume un rientro tra febbraio e marzo in questa occasione.