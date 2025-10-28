Tuttosport.com

Anguissa lancia Conte, Camarda ipnotizzato da Milinkovic: Lecce-Napoli 0-1

I partenopei volano a +3 sulla Roma e si riprendono in solitaria la vetta della classifica almeno per una notte
Anguissa lancia Conte, Camarda ipnotizzato da Milinkovic: Lecce-Napoli 0-1
Il Napoli batte di misura il Lecce e vola in solitaria in testa alla classifica a quota 21 punti: seconda vittoria consecutiva dei partenopei dopo quella contro l'Inter e tre punti di vantaggio sulla Roma, costretta a inseguire nel match di domani sera contro il Parma. La formazione di Antonio Conte ottiene una vittoria molto sofferta, decisa dalla firma di Anguissa al 69° minuto su assist di David Neres. Prima della rete napoletana, il Lecce ha sprecato un calcio di rigore con Camarda al 55°.

Lecce-Napoli 0-1, la cronaca

Al 26', i salentini si affacciano per la prima volta dalle parti di Milinkovic-Savic, quando Berisha non riesce a finalizzare una bella azione corale, calciando di poco a lato. Al 35', invece, è il Napoli a rendersi pericoloso: Olivera va vicino al gol, ma la sua possibile esultanza viene spenta da un intervento prodigioso di Falcone. Nel secondo tempo il vento della partita rischia di soffiare a favore dei padroni di casa. Su azione da corner, infatti, Gaspar incorna di testa, trovando in opposizione il braccio di Juan Jesus; dopo revisione al Var, al 56', Collu concede il penalty al Lecce. Dagli undici metri, Camarda calcia un rigore debole e poco angolato, facilitando così il compito allo specialista Milinkovic-Savic. Nonostante gli applausi dei propri tifosi, al momento della sostituzione, Camarda non riesce a trattenere le lacrime per l'occasione fallita. Lo spavento appena corso convince Conte ad accelerare i cambi: oltre a Neres, entrano in campo anche McTominay, Hojlund e Spinazzola. Dopo tanta fatica, alla fine il Napoli riesce ad abbattere il muro del Lecce al 69'. Neres batte una punizione dal limite e pesca Anguissa che svetta di testa e timbra l'1-0, anche se una leggera deviazione di Gaspar mette fuori causa Falcone. Passato qualche minuto di scoramento, i salentini tornano a spingere nel finale, ma senza produrre palle gol particolarmente importanti.

