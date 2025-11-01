Conte, trash talk a Fabregas: "L'avete preparata così". Poi la grinta: "Napoli, uomini veri"

Conte: "Partita giocata ad alti livelli. Risposta da squadra vera"

"L'interpretazione dello 0-0? La partita si è giocata a livelli molto alti e ho visto anche le statistiche alla fine: loro possono recriminare solo sul calcio di rigore, ma noi meritavamo sicuramente di più considerando il secondo tempo. Oggi il Como è una realtà e sta facendo grandi cose, complimenti a loro, ma complimenti anche a noi per ciò che stiamo facendo, considerando anche l'infortunio di Gilmour ed il problema al pube di Spinazzola. Sono entrati bene Elmas e Gutierrez che vanno ad aggiungersi ai potenziali titolari." Queste le parole di Antonio Conte al termine del match, ritenuto decisamente equilibrato dal tecnico del club partenopei. Ha poi proseguito: "Partita bella ed equilibrata, all'arma bianca come si suol dire. Noi abbiamo cercato di pressarli puntando a conquistare una palla alta, così come hanno fatto loro. È stata una partita di stampo europeo, dove non c'è stata una squadra che si è seduta ad aspettare di prendere il gol o cercare la ripartenza. Mi porto dentro un'ottima prestazione, meglio anche di alcune partite in cui abbiamo vinto. Ho avuto risposta da uomini veri e da squadra vera."

"Rientro Lukaku? Bisogna chiedere ai medici"

"Sicuramente il Como ha fatto una buonissima partita, però ricordiamo anche i loro risultati, considerando che hanno battuto la Juventus e noi lì l'anno scorso abbiamo perso. Penso che tutto sommato sia un risultato giusto. Oggi però, oltre al rigore, non ricordo altre parate del nostro portiere. Primo tempo forse un po' meglio loro, considerando anche l'errore dal dischetto di Morata, secondo tempo molto più bravi noi." Conte ha poi concluso parlando delle condizioni di Romelu Lukaku: "Quando rientra Lukaku? Non lo so, bisogna chiederlo ai medici. La sua presenza fa sempre bene al gruppo, il fatto di rivivere nuovamente lo spogliatoio fa bene sia a lui che a noi, ed il gruppo ha bisogno della sua leadership, in attesa del suo ritorno in campo dopo l'infortunio rimediato ad agosto.