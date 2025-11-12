Infortunio Anguissa, Napoli e Conte in ansia: cosa è successo con il Camerun e cosa si teme

Altro infortunio in casa Napoli . A fermarsi stavolta è stato André-Frank Zambo Anguissa . Il centrocampista del club partenopeo si è fatto male durante gli allenamenti della sua Nazionale, il Camerun , impegnata in Marocco nella preparazione del match di qualificazione per i Mondiali del 2026 contro la Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un problema muscolare : si teme uno stiramento al bicipite femorale , ma per saperne di più sull'accaduto bisogna attendere che il giocatore si sottoponga a specifici accertamenti diagnostici.

Emergenza Napoli

Tegola per il tecnico Antonio Conte, che a centrocampo deve già rinunciare a De Bruyne, che starà fuori a lungo dopo l'infortunio contro l'Inter, e Gilmour, out per un problema muscolare accusato contro il Como seppur non di grave entità. Senza dimenticare Lukaku davanti. In attesa degli esami strumentali e dei tempi di recupero, appare difficile vedere in campo Anguissa dopo la sosta nella gara casalinga con l'Atalanta del 22 novembre. Notizia che preoccupa anche i fantallenatori, che rischiano di perdere un top di reparto, autore già di 4 gol e un assist fin qui. I partenopei sono attesi da un vero tour de force. In meno di un mese affronteranno: Atalanta, Qarabag (25/11, Champions), Roma (30/11), Cagliari (3/12, Coppa Italia), Juventus (7/12), Benfica (10/12, Champions), Udinese (14/12), Milan (18/12, Supercoppa). La speranza di Conte è di non dover rinunciare al centrocampista camerunese per tutte queste gare.

