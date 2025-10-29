De Bruyne operato in Belgio: il comunicato del Napoli e quanto resterà fuori

Prima il rigore segnato, poi il dolore al bicipite femorale destro , le lacrime e il cambio obbligato. Napoli-Inter per Kevin De Bruyne è stata una partita a due facce e ora il centrocampista belga dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco a lungo. Dopo l'esito degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione di alto grado , infatti, nella mattinata di mercoledì 29 ottobre il classe 1991 è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il comunicato del Napoli

Ecco la nota ufficiale del club azzurro: "Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. L’intervento è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio".

L'iter di recupero e quando potrebbe tornare in campo

L'intervento, eseguito dal professor Geert Declercq all'Ospedale AZ Monica, è andato per il meglio e ora De Bruyne inizierà la riabilitazione nel centro Move to Cure, struttura specializzata che negli scorsi anni ha assistito anche Mertens e Lukaku. Va sottolineato come la lesione, seppure grave, non è avvenuta sulla vecchia cicatrice risalente all'operazione fatta nel 2023, fattore positivo in vista del finale di stagione. Ora il centrocampista belga si sottoporrà quindi a un lungo iter di recupero che, secondo quanto riportato da Sky Sport, lo terrà lontano dal terreno di gioco per 3/4 mesi. Sarà difficile, quindi, rivederlo in campo prima della fine di febbraio.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE