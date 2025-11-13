Infortunio Anguissa, c'è lesione: i tempi di recupero. Altra botta per Conte e il Napoli

Brutte notizie in casa Napoli dopo l'ultimo infortunio di Frank Zambo Anguissa . Il centrocampista si è fatto male con la sua nazionale in allenamento, in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. Le sensazioni non erano delle migliori, si temeva uno stiramento e nella giornata di oggi è arrivato l'amaro verdetto: lesione al bicipite femorale e rischio di un lungo stop. Tegola per Antonio Conte , che dopo Kevin De Bruyne perde un altro perno del suo centrocampo.

I tempi di recupero

"Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nel comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito. I tempi di recupero non sono stati definiti, ma il calciatore tornerà direttamente nel 2026: salterà dunque i big match di campionato contro Atalanta (22 novembre), Roma (30 novembre) e Juventus (7 dicembre), oltre alla semifinale di Supercoppa contro il Milan del 18 dicembre e alla Coppa d'Africa con il suo Camerun, che inizierà il 21 dicembre.