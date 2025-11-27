Tuttosport.com
Gilmour infortunato, si valuta l’operazione: le condizioni e i tempi di recupero

Nuovo consulto in Inghilterra per il centrocampista del Napoli, possibile assenza prolungata
3 min
GilmourInfortunionapoli
Gilmour infortunato, si valuta l’operazione: le condizioni e i tempi di recupero © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli continua a fare i conti con un’emergenza a centrocampo che sembra non voler concedere tregua. Dopo gli stop di De Bruyne e Anguissa, anche Billy Gilmour rischia di dover restare lontano dal campo ancora a lungo. Il centrocampista scozzese, alle prese con una fastidiosa pubalgia, ha effettuato un consulto specialistico nel Regno Unito per valutare la natura del problema. Le indicazioni ricevute non sono incoraggianti: si sta infatti discutendo la possibilità di un intervento chirurgico. Un’eventualità che complicherebbe ulteriormente i piani di Antonio Conte, già in difficoltà numerica nel reparto nevralgico. In caso di operazione, i tempi di recupero si allungherebbero in modo significativo. 

Le condizioni di Billy Gilmour

La pubalgia che sta tormentando Billy Gilmour si è rivelata più ostica del previsto e ha imposto al giocatore uno stop forzato. Dopo settimane di terapie conservative, il quadro non è migliorato a sufficienza, spingendo lo staff medico a richiedere ulteriori approfondimenti in Inghilterra. Proprio durante questo consulto è emersa chiaramente la possibilità di ricorrere a un’operazione, ipotesi che lo stesso calciatore e il club stanno valutando con grande attenzione. L’intervento, se confermato, comporterebbe un percorso di recupero stimato attorno ai 45 giorni, con un rientro non prima di febbraio. Antonio Conte, già privo di altre pedine fondamentali nel settore mediano, si ritroverebbe così a dover gestire una lunga assenza che complica ancor di più la rotazione della squadra. In più, l’incertezza attorno ai tempi di recupero definitivi crea ulteriore apprensione, soprattutto in un momento cruciale della stagione. Gilmour, dal canto suo, vuole risolvere definitivamente il problema per tornare al meglio della condizione e aiutare il Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

