"Il Napoli poteva vincere la Champions: è il migliore": Spalletti, il tributo del talismano. E Conte...

Chi vince a Napoli diventa leggenda. Tra questi c’è Mario Rui . Vice capitano del terzo scudetto (7 assist in 22 presenze in campionato, prima della frattura del perone rimediata ad inizio aprile), fedelissimo alfiere di Luciano Spalletti . Ora svincolato, ma con un pezzo di cuore ancora al Diego Armando Maradona : per i tifosi è ancora un idolo. Mario Rui , quanta voglia di calcio le è rimasta dopo quasi un anno senza squadra? “Tantissima. Anche se mi sono disconnesso un po’ dal calcio, mi sto godendo la famiglia. Continuo ad allenarmi tanto e penso di essere molto vicino a ricominciare”. In Italia o all’estero? A tante squadre di Serie A farebbe ancora comodo uno come lei. “Si, ci sono state delle opportunità anche in Serie A, ma l’anno scorso facevo molta fatica a vedermi in un club diverso dal Napoli. Non me la sono sentita di firmare per altre squadre, penso che ripartirò dall’estero: sto molto bene fisicamente e penso di poter ancora dare qualcosa al calcio, per cui aspetto solo la chiamata giusta”. Lei a Napoli è immortale: è stato il vice capitano del terzo scudetto. Che effetto le fa? “Immortale è una parola forte, forse troppo grande per me. Sono stato fortunato: lo scudetto lì è una gioia immensa, indescrivibile. È travolgente. Principalmente ricordo che le basi per quel trionfo le mettemmo in ritiro: erano andati via tanti giocatori importanti per la squadra. A Dimaro ci siamo uniti e compattati, abbiamo fatto un patto. C’era tanta gente che dubitava di noi, tranne Spalletti. In ritiro ci siamo uniti e siamo diventati un gruppo fortissimo, stavamo proprio bene insieme”.

"Spalletti il migliore. Ma tra lui e Sarri..."

A proposito di strani effetti, ora c’è Luciano Spalletti alla Juve. Che reazione ha avuto quando l’ha saputo?“Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande allenatore. Col mister abbiamo trascorso tanti momenti stupendi: trovarne uno migliore di lui libero era impossibile”. È stato l’allenatore che le ha dato di più in carriera? “Farei fatica a scegliere tra lui e Sarri. Maurizio mi ha formato tecnicamente e tatticamente, mi ha trasmesso delle conoscenze calcistiche che mi sono portato dietro dappertutto. Spalletti invece è il più completo che io abbia mai avuto, penso sia il migliore per come riesce a gestire ogni aspetto del gruppo: dal campo allo spogliatoio, fino alla comunicazione”. C’è un episodio che rende inscindibile il vostro rapporto? “Mi portò a Roma, ma mi feci subito male in ritiro. Ero a terra psicologicamente, non mi sentivo mai bene dal punto di vista fisico. Lui prima della partita contro il Palermo mi ha detto ‘ti darò fiducia, anche se non stai bene. Te lo meriti per come stai lavorando’. Mi ha voluto bene, non mi ha abbandondato nei momenti più complicati: gli ho dato tutto me stesso, ma lui mi ha ripagato con il suo rispetto e la sua stima”.