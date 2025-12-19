Allegri nella bufera, Napoli all’attacco: “Totalmente fuori controllo”. Il caso scuote la Supercoppa

Ferro e fuoco a Riyad. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con il successo degli azzurri, ma anche con un clima particolarmente teso dentro e fuori dal campo. Durante la gara non sono mancati momenti di forte nervosismo, soprattutto nelle zone delle panchine, episodi che le telecamere hanno chiaramente immortalato. Se nel post-partita ha fatto parlare l’assenza del consueto saluto tra Allegri e Conte, l’attenzione degli azzurri si è concentrata soprattutto su quanto avvenuto tra l’allenatore rossonero e Gabriele Oriali (coordinatore sportivo dei partenopei), che il club partenopeo ha descritto in una nota come oggetto di un comportamento definito "fuori controllo". Dito puntato da parte di Max e qualche parola fuori posto che ha causato poi la risposta da parte della società. Un po' come la reazione durante la finale di Coppa Italia vinta dalla Juve nel 2024, anche se in quel caso il tecnico aveva preso di mira Rocchi (senza insulti).