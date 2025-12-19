Tuttosport.com
Allegri nella bufera, Napoli all’attacco: “Totalmente fuori controllo”. Il caso scuote la Supercoppa

Il club partenopeo ha criticato duramente l'atteggiamento da parte del tecnico del Milan: cosa è successo
3 min
AllegriOrialiMilan
Ferro e fuoco a Riyad. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con il successo degli azzurri, ma anche con un clima particolarmente teso dentro e fuori dal campo. Durante la gara non sono mancati momenti di forte nervosismo, soprattutto nelle zone delle panchine, episodi che le telecamere hanno chiaramente immortalato. Se nel post-partita ha fatto parlare l’assenza del consueto saluto tra Allegri e Conte, l’attenzione degli azzurri si è concentrata soprattutto su quanto avvenuto tra l’allenatore rossonero e Gabriele Oriali (coordinatore sportivo dei partenopei), che il club partenopeo ha descritto in una nota come oggetto di un comportamento definito "fuori controllo". Dito puntato da parte di Max e qualche parola fuori posto che ha causato poi la risposta da parte della società. Un po' come la reazione durante la finale di Coppa Italia vinta dalla Juve nel 2024, anche se in quel caso il tecnico aveva preso di mira Rocchi (senza insulti).

Napoli contro Allegri, il comunicato

"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto" - con questa nota ufficiale, il club partenopeo ha criticato duramente il tecnico rossonero e ha invitato la Lega Serie A a indagare per evitare che questo modo di fare non resti impunito. Un clima rovente a Riyad, con la semifinale della Supercoppa italiana che ha fatto scaldare gli animi dei protagonisti. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

