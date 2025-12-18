Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Benvenuti alla diretta dell’incontro fra Milan e Napoli valido per la semifinale di Supercoppa Italiana: fischio d'inizio ore 20. All’Al-Awwal Park di Riad, gli uomini di Allegri difendono il titolo conquistato il 6 gennaio scorso sotto la guida del neo arrivato Conceicao, che in finale ribaltò il doppio vantaggio dell’Inter di Inzaghi. Dall’altra parte del campo i campioni d’Italia in carica di Conte, il cui ultimo trionfo in Supercoppa rimanda al 2014, quando ai rigori sconfissero la Juve di Allegri. Venerdì 19, saranno invece Bologna e Inter a contendersi la finale del 22 dicembre.