Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Benvenuti alla diretta dell’incontro fra Milan e Napoli valido per la semifinale di Supercoppa Italiana: fischio d'inizio ore 20. All’Al-Awwal Park di Riad, gli uomini di Allegri difendono il titolo conquistato il 6 gennaio scorso sotto la guida del neo arrivato Conceicao, che in finale ribaltò il doppio vantaggio dell’Inter di Inzaghi. Dall’altra parte del campo i campioni d’Italia in carica di Conte, il cui ultimo trionfo in Supercoppa rimanda al 2014, quando ai rigori sconfissero la Juve di Allegri. Venerdì 19, saranno invece Bologna e Inter a contendersi la finale del 22 dicembre.
17:55
I trionfi in Supercoppa di Conte
Sono tutte bianconere le Supercoppe di Conte, che ha alzato il trofeo 3 volte da giocatore (1995, 1997, 2003) e 2 da allenatore (2012, 2013).
17:50
Le Supercoppe di Allegri
Tre le Supercoppe nel palmarès di Allegri, che dopo il primo trionfo alla guida del Milan nel 2011 si è ripetuto con la Juventus nel 2015 e nel 2018.
17:40
Milan: il trionfo in Supercoppa 2024
Un trionfo non pronosticato quello del Milan, che nell'ultima edizione è scesa in campo a Riad 4 giorni dopo il cambio in panchina, con Conceicao chiamato a sostituire l’esonerato Fonseca. Ribaltato il vantaggio di Yildiz nella semifinale contro la Juve, i rossoneri hanno poi rimontato il 2-0 dell’Inter, aggiudicandosi il titolo grazie al sigillo di Abraham al 93’.
17:30
L’allenamento del Napoli
17:25
La seduta del Milan
17:15
Il calendario della Supercoppa 2025
Questa la programmazione della quarta edizione saudita della Supercoppa italiana, la terza con il formato a quattro quadre, ospitata dallo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad:
- 18/12: semifinale Milan-Napoli
- 19/12: semifinale Bologna-Inter
- 22/12: finale
17:05
La direzione arbitrale
Queste le designazioni per il match di Riad:
Arbitro: Zufferli (Udine). Assistenti: Imperiale e Rossi. IV uomo: Pezzuto. Var: Aureliano. Avar: Dionisi.
17:00
Milan-Napoli: le probabili formazioni
Questi i possibili schieramenti di Allegri e Conte per la semifinale di Supercoppa:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Dutu, Vladimirov, Estupinan, Athekame, Fofana, Jashari, Sala, Ricci, Ibrahimovic, Borsani, Leao. Indisponibili: Gimenez, Gabbia. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Beukema, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Vergara,De Chiara, Prisco, Baridó, Lang, Ambrosino, Lucca, Lukaku. Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno