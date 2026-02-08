Pagelle Genoa-Napoli: Buongiorno da horror, Lobotka è la luce. Malinovskyi va a intermittenza

GENOVA - Che partita! Cinque gol, due interventi del Var, due rigori, una espulsione. E alla fine ha vinto il Napoli. Ma il Genoa è uscito tra gli applausi. Che non fanno però punti. Perché Hojlund al 95’ ha regalato ai suoi la vittoria, la 400ª in carriera per Conte. Di certo il suo Napoli non si è mai arreso. Nonostante gli ultimi 20' in dieci per l'espulsione di Juan Jesus, nonostante due errori di Buongiorno costati due gol. E nonostante l'ennesimo infortunio, quello di McTominay, fino a quel momento nettamente il migliore dei suoi.
GENOA
Bijlow 5 Respinta difettosa sul primo gol, non perfetto anche sul 2-1 di McTominay e poco fortunato sul rigore decisivo.
Marcandalli 6 Continua a crescere nella gestione De Rossi.
Ostigard 5.5 Qualche sbavatura che costa cara.
Vasquez 6.5 La principale certezza del Genoa in difesa. Bel salvataggio su Gutierrez.
Norton-Cuffy 5 Soffre troppo l'intraprendenza di Spinazzola.
Malinovskyi 5.5 Sblocca la gara su rigore ma brilla a intermittenza. Da lui ci si aspetta qualcosa di più. Masini (29' st) 5.5 Non incide.
Ellertson 6 Tanta sostanza in entrambe le fasi.
Frendrup 6.5 Solito punto di riferimento. Di lotta e di governo.
Martin 6 Tanta gamba, qualche errore ma nel complesso una buona prova. Messias (29' st) 5.5 Non ripete il grande exploit col Bologna.
Vitinha 6 Prende il rigore del vantaggio. E lotta sempre, in una gara non facile. Cornet (44' st) 5 Che ingenuità sul rigore - anzi, "rigorino" - che decide la partita nel recupero.
Colombo 6 Approfitta della serata no di Buongiorno e firma il gol che rimette in partita il Genoa. Ekuban (19' st) 6 Buon impatto, mette dentro tanta voglia e si guadagna - di fatto - il rosso di Juan Jesus.
All. De Rossi 6 Grande rimpianto per la gestione del finale, oltre tutto con l'uomo in più pur contro una squadra forte come il Napoli. Ma il Genoa con lui ha cambiato marcia sotto molti profili e questo è un fatto evidente a tutti.
NAPOLI
Meret 6 Supera indenne - nel complesso - i momenti più complicati della partita.
Rrahmani 6 Rientro più che mai solido: dietro è quello che convince di più.
Buongiorno 4.5 Una serata da incubo, può capitare anche a un giocatore forte come lui. Due gol sul groppone. Beukema (14' st) 6 Buon impatto in una gara complicata.
Juan Jesus 5 Rosso evitabile.
Gutierrez 6 Potrebbe anche trovare il gol ma non ha la freddezza necessaria.
Lobotka 7 Accende sempre la luce.
McTominay 7 Prova sontuosa, poi lo stop per il problema muscolare al gluteo. Un gol e non solo. Giovane (1' st) 5.5 Non sfrutta l'occasione. Olivera (32' st) 6 Utile alla causa.
Spinazzola 6.5 Su e giù a sinistra che è un piacere. Da quella parte il Napoli sfonda sempre.
Vergara 6.5 Continua a essere decisivo, portando a casa un rigore pesantissimo.
Elmas 6 Pur senza entusiasmare, fa quasi sempre la cosa giusta.
Hojlund 7 Due gol pesanti, e un pizzico di fortuna sul rigore del 3-2, per tre punti sudatissimi.
All. Conte 6.5 Napoli un po' a corrente alternata, ma lui è sempre bravo a trovare le soluzioni. A due settimane dal flop Champions, il Napoli ritrova la giusta elettricità.
ARBITRO
Massa 6 Il rigore decisivo è un “rigorino” ma non stupisce molto, in epoca di Var. Nel complesso una buona direzione, in una gara non facile.
GENOVA - Che partita! Cinque gol, due interventi del Var, due rigori, una espulsione. E alla fine ha vinto il Napoli. Ma il Genoa è uscito tra gli applausi. Che non fanno però punti. Perché Hojlund al 95’ ha regalato ai suoi la vittoria, la 400ª in carriera per Conte. Di certo il suo Napoli non si è mai arreso. Nonostante gli ultimi 20' in dieci per l'espulsione di Juan Jesus, nonostante due errori di Buongiorno costati due gol. E nonostante l'ennesimo infortunio, quello di McTominay, fino a quel momento nettamente il migliore dei suoi.
GENOA
Bijlow 5 Respinta difettosa sul primo gol, non perfetto anche sul 2-1 di McTominay e poco fortunato sul rigore decisivo.
Marcandalli 6 Continua a crescere nella gestione De Rossi.
Ostigard 5.5 Qualche sbavatura che costa cara.
Vasquez 6.5 La principale certezza del Genoa in difesa. Bel salvataggio su Gutierrez.
Norton-Cuffy 5 Soffre troppo l'intraprendenza di Spinazzola.
Malinovskyi 5.5 Sblocca la gara su rigore ma brilla a intermittenza. Da lui ci si aspetta qualcosa di più. Masini (29' st) 5.5 Non incide.
Ellertson 6 Tanta sostanza in entrambe le fasi.
Frendrup 6.5 Solito punto di riferimento. Di lotta e di governo.
Martin 6 Tanta gamba, qualche errore ma nel complesso una buona prova. Messias (29' st) 5.5 Non ripete il grande exploit col Bologna.
Vitinha 6 Prende il rigore del vantaggio. E lotta sempre, in una gara non facile. Cornet (44' st) 5 Che ingenuità sul rigore - anzi, "rigorino" - che decide la partita nel recupero.
Colombo 6 Approfitta della serata no di Buongiorno e firma il gol che rimette in partita il Genoa. Ekuban (19' st) 6 Buon impatto, mette dentro tanta voglia e si guadagna - di fatto - il rosso di Juan Jesus.
All. De Rossi 6 Grande rimpianto per la gestione del finale, oltre tutto con l'uomo in più pur contro una squadra forte come il Napoli. Ma il Genoa con lui ha cambiato marcia sotto molti profili e questo è un fatto evidente a tutti.