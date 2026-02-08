Pagelle Genoa-Napoli: Buongiorno da horror, Lobotka è la luce. Malinovskyi va a intermittenza

GENOVA - Che partita! Cinque gol, due interventi del Var, due rigori, una espulsione. E alla fine ha vinto il Napoli. Ma il Genoa è uscito tra gli applausi. Che non fanno però punti. Perché Hojlund al 95’ ha regalato ai suoi la vittoria, la 400ª in carriera per Conte. Di certo il suo Napoli non si è mai arreso. Nonostante gli ultimi 20' in dieci per l'espulsione di Juan Jesus, nonostante due errori di Buongiorno costati due gol. E nonostante l'ennesimo infortunio, quello di McTominay, fino a quel momento nettamente il migliore dei suoi.