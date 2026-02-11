"Zeru tituli", Conte come Mourinho distrugge Inter e Juve. E in campo furia su Manganiello

Rabbia che non si placa dopo la fine del match. Anzi. Conte nel post partita non nasconde affatto la sua frustrazione: "Non andiamo a parlare sempre di episodi arbitrali, perché in ogni partita c'è sempre un qualcosa e qualcuno che si lamenta, quindi sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri questa qui. Mi auguro possano trovare veramente un qualcosa per migliorare la situazione, perché comunque a prescindere sono tutti a lamentarsi, non un singolo allenatore o un singolo calciatore. Bisogna fare uno step in avanti e cercare di migliorare perché così come miglioriamo noi le nostre squadre, penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il VAR, perché troppe lamentele ad ogni partita non va bene, non va bene per il calcio, non va bene per noi, non va bene proprio in generale".

"Supercoppa vinta in emergenza"

Parlando del match, invece, Conte aggiunge: "Detto questo, torniamo alla partita, onore ai ragazzi, perché non era assolutamente una partita semplice affrontare un Como che era in totale organico e che veniva comunque da 10 giorni di pausa. Noi venivamo da una partita giocata contro il Genoa tre giorni fa, dove abbiamo finito anche 10 contro 11. Abbiamo perso un altro calciatore, comunque ripeto questi ragazzi vanno solamente elogiati, io non posso dire assolutamente niente perché stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Secondo me oggi abbiamo veramente poche risorse che non c'entrano niente con l'ambizione. Oggi ai rigori si è qualificato il Como. Abbiamo vinto la Supercoppa in totale emergenza, in questi due anni uno scudetto e una Supercoppa sono già in bacheca. Dispiace perché comunque poi vorresti fare di più, ma secondo me stiamo facendo più di quello che abbiamo adesso perché qualsiasi squadra farebbe fatica. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare l'impegno. Il Como mette in difficoltà e noi siamo riusciti comunque ad arrivare a un centimetro dalla vittoria".