Napoli-Roma senza big: la scelta su McTominay e le ultime su Dybala e Soulé

Il rumore dei sogni si mescola, ancora una volta, con quello sordo degli infortuni. Nel momento in cui il calendario alza l’asticella e il Maradona si prepara ad accendersi per il confronto con la Roma di Gian Piero Gasperini , il Napoli perde un altro pezzo del suo motore. Antonio Conte dovrà fare a meno di Scott McTominay , fermato da un problema muscolare che lo aveva già costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo contro il Genoa e a saltare i quarti di Coppa Italia contro il Como. Il recupero lampo non ci sarà. E per il tecnico dei partenoepi è l’ennesima tegola di una stagione che sembra accanirsi sui suoi uomini chiave. Ma anche Gasperini non se la passa bene.

Napoli-Roma senza McTominay

Non è soltanto una questione numerica. McTominay è un riferimento strutturale del Napoli: inserimenti, fisicità, letture senza palla, quell’equilibrio tra strappo e copertura che tiene insieme le squadre di Conte. La sua assenza non toglie solo centimetri e muscoli, ma una certezza tattica e tanti gol. In un centrocampo già rimodellato più volte, il tecnico salentino perde un altro punto fermo, l’ennesimo di un’annata segnata da stop e ricadute che hanno frenato continuità e automatismi. Conte, abituato a costruire le sue squadre su gerarchie chiare e uomini-faro, si ritrova così a dover reinventare ancora una volta la mediana. L’ipotesi più concreta porta all’arretramento di Elmas con Lobotka, soluzione che garantirebbe qualità nella gestione ma cambierebbe gli equilibri in fase di non possesso. Il paradosso è che proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase più delicata, il Napoli si trova costretto a navigare a vista. Non è la prima volta: tra acciacchi e infortuni, l’allenatore ha già dovuto rinunciare a pedine centrali del suo progetto tecnico. Ma ogni volta il conto sembra presentarsi più salato, perché le alternative, per quanto valide, non replicano le stesse caratteristiche.

Roma senza Dybala e Soulé in dubbio

Non solo Conte, anche la Roma dovrà fare a meno di alcuni suoi giocatori chiave per il big match. Qualche ora fa Gasperini non si era sbilanciato in conferenza stampa e ora, stando alle ultime indiscrezioni di Sky, Dybala non dovrebbe farcela per un dolore al ginocchio che continua a percepire. Resta in dubbio anche Soulé che sta combattendo contro la pubalgia, un infortunio delicato e da non sottovalutare, ma l'argentino dovrebbe partire con i compagni per Napoli.