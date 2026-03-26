Lukaku fa scoppiare il caso, Napoli arrabbiato: è rimasto in Belgio senza permesso

A Castel Volturno i giocatori del Napoli che non sono impegnati in nazionale hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Milan. O almeno, lo hanno fatto tutti tranne Romelu Lukaku . "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica", questo il comunicato pubblicato dal club azzurro pochi giorni fa. Ci si aspettava quindi che l'attaccante belga tornasse in Italia ad allenarsi, ma così non è stato ed è subito scoppiato il caso.

Napoli, che fine ha fatto Lukaku? L'attaccante resta in Belgio

Andando contro le indicazioni del Napoli, Lukaku ha deciso di restare in Belgio ad allenarsi. L'attaccante sta continuando la propria preparazione fisica, ma non a Castel Volturno. Una scelta quantomeno particolare, che per il momento non preoccupa molto ma che, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha fatto irritare il club azzurro. Ora bisognerà capire come si evolverà la situazione. Il suo rientro in Italia non è atteso prima della prossima settimana (ecco quando rientreranno i giocatori della Juve) ma Conte e il suo staff avrebbero preferito averlo subito a disposizione.

La stagione di Big Rom

Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, è stato questo l'esito degli esami a cui era stato sottoposto Lukaku dopo l'infortunio rimediato a metà agosto. Lo staff medico del Napoli ha deciso di optare per la terapia conservativa e da quel giorno l'attaccante belga ci ha messo più di 150 giorni per recuperare. Uno stop lunghissimo, ma alla fine Big Rom è tornato in campo. Ora il classe 1993 è ancora lontano dalla miglior condizione (e per questo Conte avrebbe preferirlo averlo a Castel Volturno) ma è comunque riuscito a collezionare 5 presenze, 40 minuti in totale, e a segnare 1 gol in Serie A. Non resta che aspettare che torni in Italia.