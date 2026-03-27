Lukaku-Napoli, continua il braccio di ferro: cosa è successo e cosa può accadere

Il caso tra Napoli e Lukaku si infiamma sempre di più ed è destinato ad alimentare polemiche e interrogativi. Quella che inizialmente sembrava una gestione differente dei tempi di recupero fisico si è trasformata in una vera e propria contrapposizione tra il club e il suo attaccante. Una situazione delicata, che arriva in un momento della stagione in cui ogni scelta può avere ripercussioni sportive e ambientali. L’assenza prolungata del centravanti belga, che non ha ancora fatto rientro in città nonostante le indicazioni della società, ha infatti irrigidito la posizione del club. Alla base del confronto c’è una divergenza chiara: da una parte la volontà della società di monitorare da vicino il percorso di riatletizzazione, dall’altra la scelta del giocatore di proseguire il lavoro in Belgio. Un braccio di ferro che rischia di trasformarsi in rottura, con scenari disciplinari già sul tavolo.