Lukaku-Napoli, continua il braccio di ferro: cosa è successo e cosa può accadere

Il caso tra Napoli e Lukaku si infiamma sempre di più ed è destinato ad alimentare polemiche e interrogativi. Quella che inizialmente sembrava una gestione differente dei tempi di recupero fisico si è trasformata in una vera e propria contrapposizione tra il club e il suo attaccante. Una situazione delicata, che arriva in un momento della stagione in cui ogni scelta può avere ripercussioni sportive e ambientali. L’assenza prolungata del centravanti belga, che non ha ancora fatto rientro in città nonostante le indicazioni della società, ha infatti irrigidito la posizione del club. Alla base del confronto c’è una divergenza chiara: da una parte la volontà della società di monitorare da vicino il percorso di riatletizzazione, dall’altra la scelta del giocatore di proseguire il lavoro in Belgio. Un braccio di ferro che rischia di trasformarsi in rottura, con scenari disciplinari già sul tavolo.
Napoli inflessibile, rientro o sanzioni: l'ultimatum
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli non è disposto a fare passi indietro. Il club ha chiesto con fermezza il rientro immediato di Lukaku, ritenendo imprescindibile che il giocatore lavori a Castel Volturno sotto la supervisione dello staff tecnico e medico. La linea è chiara: in caso di mancato rientro entro martedì 31 marzo, il giocatore potrebbe rischiare di essere messo fuori rosa. Un segnale forte, che sottolinea la volontà della società di far rispettare le proprie regole senza eccezioni.
Lukaku resta in Belgio: cosa è successo
Dal lato del giocatore, però, la posizione non cambia. Lukaku continua a ritenere più funzionale proseguire il proprio percorso di recupero in Belgio, lontano da Napoli. Una scelta legata alla necessità di ritrovare la miglior condizione fisica, ma che si scontra apertamente con le direttive del club. Il rischio, a questo punto, è che la distanza tra le parti potrebbe diventare insanabile. Senza un passo indietro da una delle due parti, la vicenda potrebbe evolversi in una frattura definitiva, con conseguenze che andrebbero ben oltre la semplice gestione di un infortunio. In gioco non c’è solo il rientro in campo del giocatore, ma anche l’equilibrio interno di una squadra chiamata a restare competitiva fino alla fine della stagione.