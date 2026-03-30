Lukaku, dopo la bufera Napoli arriva il messaggio: "La verità è che…"

Il caso tra Napoli e Lukaku ha vissuto giorni intensi, alimentando discussioni e dubbi. Quella che all’inizio sembrava solo una diversa gestione dei tempi di recupero si è trasformata in un vero scontro tra società e giocatore. La vicenda è particolarmente delicata , soprattutto in una fase della stagione in cui ogni decisione può incidere sul rendimento della squadra e sull’ambiente. L’assenza prolungata dell’attaccante belga pesa sempre di più. Il mancato rientro in città, nonostante le indicazioni del club, ha infatti irrigidito i dirigenti. Una situazione tesa che rischia di avere conseguenze importanti nel breve periodo. Ed è proprio il belga a rispondere sui social.

Il messaggio di Lukaku

Lukaku rompe il silenzio e scrive un messaggio sui social: "Questa stagione è stata davvero dura per me, tra l'infortunio e la perdita di una persona cara... So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e mi sono sottoposto a degli esami mentre ero in Belgio, dai quali è emerso che c'era un'infiammazione e del liquido sul muscolo flessore dell'anca vicino al tessuto cicatriziale, dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato all'inizio di novembre... Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter dare il mio contributo quando verrò convocato... Penso che la maggior parte di voi abbia visto l'intervista che ho rilasciato a Verona... Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c'è niente che mi piacerebbe di più che giocare e vincere con la mia squadra... ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo sono stato e questo mi ha pesato mentalmente... È stata dura quest'anno... ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando sarò convocato... è tutto quello che voglio".