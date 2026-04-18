Conte, ora o mai più: non un’altra Juventus. Con De Laurentiis si decide il futuro

C’è da sigillare il secondo posto e salutare un paio di amici ai quali Napoli vuole molto bene. La sfida di questo pomeriggio al Maradona contro la Lazio, si caratterizza per la necessità degli azzurri di ottenere i tre punti utili affinchè il Milan rimanga a distanza, ma anche perché sulla panchina dei biancocelesti ci saranno Sarri - il suo triennio partenopeo è stato tra i più spettacolari nella storia del club - e Pedro, cioè un “campione d’Italia” aggiunto: la sua rete del 2-2 in casa dell’Inter, l’anno scorso consentì al Napoli nel finale di campionato di restare in vetta e resistere alla rimonta dei nerazzurri. Sarà un prepartita pieno di convenevoli ed amarcord, poi quando l’arbitro Zufferli fischierà il via, la Lazio tornerà ad essere un avversario da battere, anche perchè è l’ultima squadra che è riuscita a vincere al Maradona. L’imbattibilità interna del Napoli dura dall’8 dicembre 2024 (19 vittorie e 7 pareggi nelle 26 gare successive), cioè il giorno in cui i biancocelesti con Isaksen riuscirono a sbancare Fuorigrotta. Ma prima di questa partita, la Lazio è riuscita a vincere a Napoli anche altre due volte (0-1 e 1-2), ragion per cui agli occhi dei partenopei quella di Sarri è una vera e propria bestia nera. Tutte sfumature a corredo di un match che gli azzurri vogliono fare proprio per blindare la seconda piazza e tagliare più in fretta possibile il traguardo della qualificazione Champions.