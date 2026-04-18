Conte, ora o mai più: non un’altra Juventus. Con De Laurentiis si decide il futuro

C’è da sigillare il secondo posto e salutare un paio di amici ai quali Napoli vuole molto bene. La sfida di questo pomeriggio al Maradona contro la Lazio, si caratterizza per la necessità degli azzurri di ottenere i tre punti utili affinchè il Milan rimanga a distanza, ma anche perché sulla panchina dei biancocelesti ci saranno Sarri - il suo triennio partenopeo è stato tra i più spettacolari nella storia del club - e Pedro, cioè un “campione d’Italia” aggiunto: la sua rete del 2-2 in casa dell’Inter, l’anno scorso consentì al Napoli nel finale di campionato di restare in vetta e resistere alla rimonta dei nerazzurri. Sarà un prepartita pieno di convenevoli ed amarcord, poi quando l’arbitro Zufferli fischierà il via, la Lazio tornerà ad essere un avversario da battere, anche perchè è l’ultima squadra che è riuscita a vincere al Maradona. L’imbattibilità interna del Napoli dura dall’8 dicembre 2024 (19 vittorie e 7 pareggi nelle 26 gare successive), cioè il giorno in cui i biancocelesti con Isaksen riuscirono a sbancare Fuorigrotta. Ma prima di questa partita, la Lazio è riuscita a vincere a Napoli anche altre due volte (0-1 e 1-2), ragion per cui agli occhi dei partenopei quella di Sarri è una vera e propria bestia nera. Tutte sfumature a corredo di un match che gli azzurri vogliono fare proprio per blindare la seconda piazza e tagliare più in fretta possibile il traguardo della qualificazione Champions.
Conte non cambia idea
Per avere la meglio, Conte non cambia idea e - nonostante le recenti prestazioni sbiadite - punterà ancora sui Fab Four, con Lobotka ed Anguissa in mediana, mentre De Bruyne agirà da sottopunta, così come McTominay: una scelta tattica nella quale lo scozzese fa molta fatica e non corrisponde alle sue caratteristiche. Ancora in panchina, quindi, Alisson Santos, cioè l’unico nel Napoli oggi in grado di superare gli avversari uno contro uno. Una novità rispetto alla gara di Parma dovrebbe esserci in difesa, con Beukema che finalmente troverà posto in luogo di Juan Jesus, apparso a disagio da centrale destro al Tardini. Buongiorno sarà ancora il vertice basso della difesa a 3, aspettando Rrahmani: oggi dovrebbe tornare in panchina, dopo l’infortunio muscolare del 15 febbraio contro la Roma. A sinistra il solito Spinazzola, così come a destra dovrebbe essere confermato Politano, ma nella sgambatura di questa mattina Gutierrez potrebbe anche vincere il ballottaggio.
De Laurentiis chiede spiegazioni
In porta continua il dualismo tra Milinkovic Savic e Meret - negli allenamenti vengono utilizzati un tempo a testa - con il serbo sempre in vantaggio. In un Maradona prevedibilmente sold out anche oggi, si rivedrà anche Aurelio De Laurentiis, di ritorno dagli Stati Uniti e pronto a sentire Antonio Conte in merito alia richiesta che il patron gli ha inoltrato: se vuole candidarsi per la panchina della Nazionale, deve dirlo adesso, altrimenti il club gli precluderà la possibilità di abbandonare la squadra durante il ritiro. Come fece alla Juventus. L’infermeria non ha mai smesso di essere piena e non fanno più nemmeno notizia le assenze di Di Lorenzo, Neres e Vergara, oltre all’indisponibile Lukaku che si sta curando in Belgio senza il permesso della società. Troppi giocatori hanno accusato problemi fisici e pure su questo aspetto De Laurentiis chiederà lumi.