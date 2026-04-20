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Lukaku, incontro con Conte e Manna dopo il caos: la decisione del Napoli

Il belga, l'allenatore e il ds degli azzurri hanno dialogato dopo la rottura dello scorso mese e sono giunti a una conclusione
4 min
Lukakunapoli
Napoli

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Un chiarimento atteso, arrivato dopo giorni di tensioni e incomprensioni. A Castel Volturno, quartier generale del Napoli, si è tenuto un incontro tra Romelu Lukaku e i vertici del club, con l’obiettivo di ricomporre la frattura nata nelle scorse settimane. Il faccia a faccia con Conte e il direttore sportivo Manna ha segnato un primo passo verso la distensione, anche se non senza conseguenze: per l’attaccante belga è infatti prevista una sanzione economica per il comportamento tenuto. Nonostante ciò, il clima appare ora più sereno e orientato a una gestione condivisa della situazione.

Lukaku-Napoli, dialogo costruttivo

Rientrato a Napoli nella serata di ieri, Lukaku si è presentato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno accompagnato dal suo agente Federico Pastorello. Nel corso del confronto, definito costruttivo, il giocatore avrebbe spiegato le ragioni che lo hanno portato a non rispettare l’indicazione del club di rientrare immediatamente dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga al termine della sfida contro gli Stati Uniti a fine marzo.

 

 

Secondo quanto emerso, il colloquio avrebbe contribuito a distendere il clima, pur non evitando una sanzione nei confronti dell’attaccante. Al momento, tuttavia, non sarebbero previsti ulteriori provvedimenti disciplinari. Durante il periodo di lontananza dalla squadra, Lukaku non ha avuto contatti con i compagni. Il club azzurro, dal canto suo, ha fatto sapere al giocatore di non aver apprezzato le modalità con cui ha gestito la situazione.

 

I tempi di recupero, il futuro e il sogno Mondiale

Il belga ora dovrebbe fare ritorno in Belgio per proseguire il percorso di riabilitazione, lavorando in coordinamento con lo staff medico azzurro e rispettando i tempi tecnici necessari per la guarigione, circa di due settimana. Resta aperta la questione legata al suo futuro: il centravanti è ancora legato al Napoli da un anno di contratto e punta a recuperare la migliore condizione anche in vista dei prossimi impegni con la nazionale belga, compreso l’obiettivo Mondiali. Se tutto procederà per il meglio l'attaccante dovrebbe tornare a disposizione solo per gli ultimi sgoccioli della stagione, per cercare di convincere a distanza anche Rudi Garcia.

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