Lukaku-Napoli, scontro totale: lui non torna e il club replica così. Intanto la Juve…

Romelu Lokaku non si è presentato all'allenamento del Napoli di stamattina. L'attaccante belga è rimasto ad Anversa: il club azzurro oggi lo aspettava a Castel Volturno per l'allenamento come tutto il resto della rosa che non gioca con le Nazionali in questi giorni. Lukaku ha riferito nei giorni scorsi che i medici della Nazionale del Belgio, dove si era presentato in ritiro, gli avevano diagnosticato un'infiammazione con presenza di liquido nel muscolo flessore dell'anca. Si aspettano ora eventuali provvedimenti del club azzurro, che potrebbe presto metterlo fuori rosa a seguito del rifiuto del belga di fare rientro in Italia. Sullo sfondo potrebbero profilarsi anche eventuali scenari di mercato, con il centravanti che potrebbe a fine stagione salutare il club partenopeo. Al momento si tratta di una semplice suggestione, ma la Juventus di Spalletti potrebbe sondare il terreno per l'attaccante in scadenza di contratto nel 2027 ed in punto di rottura con il Napoli.
Lukaku e quel post su Instagram: "Non potrei mai..:"
"Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai". Così Romelu Lukaku rompe il silenzio con un lungo post su Instagram, dopo le polemiche negli ultimi giorni nei rapporti con il Napoli. "Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra - ha aggiunto - ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno, ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio", ha aggiunto il belga. Il numero 90 ha poi proseguito: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa", ha spiegato Lukaku.
La nota del club
"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".
Le parole di Rudi Garcia
"Romelu ha un infortunio importante, serio. Non sono un dottore, a lui ha deciso di fare dei trattamenti conservativi e di non operarsi. Io ho avuto la stessa situazione, con lo stesso tipo di infortunio, con Francesco Totti alla Roma, che aveva scelto di fare trattamenti conservativi e posso dirvi che serve tempo per guarire da questo tipo di infortunio". Così l'allenatore del Belgio Rudi Garcia ha parlato della situazione di Lukaku nel corso di una conferenza stampa dal ritiro della nazionale: "Non sono sorpreso che Lukaku non sia ancora al 100% delle sue capacità, ha ancora bisogno di un po' di tempo per tornare al suo miglior livello, ma la mentalità penso sia molto importante per un giocatore", ha aggiunto. "Quando torni da un infortunio devi sentirti al 100% per non avere paura di infortunarti di nuovo. Con un Mondiale che sta arrivando penso che Lukaku abbia giustamente voglia di rimettersi al 100% fisicamente. Penso che per il Napoli e per il Belgio, oltre che per lui, che torni al suo livello per aiutarli a qualificarsi per la Champions League", ha concluso.
Romelu Lokaku non si è presentato all'allenamento del Napoli di stamattina. L'attaccante belga è rimasto ad Anversa: il club azzurro oggi lo aspettava a Castel Volturno per l'allenamento come tutto il resto della rosa che non gioca con le Nazionali in questi giorni. Lukaku ha riferito nei giorni scorsi che i medici della Nazionale del Belgio, dove si era presentato in ritiro, gli avevano diagnosticato un'infiammazione con presenza di liquido nel muscolo flessore dell'anca. Si aspettano ora eventuali provvedimenti del club azzurro, che potrebbe presto metterlo fuori rosa a seguito del rifiuto del belga di fare rientro in Italia. Sullo sfondo potrebbero profilarsi anche eventuali scenari di mercato, con il centravanti che potrebbe a fine stagione salutare il club partenopeo. Al momento si tratta di una semplice suggestione, ma la Juventus di Spalletti potrebbe sondare il terreno per l'attaccante in scadenza di contratto nel 2027 ed in punto di rottura con il Napoli.
Lukaku e quel post su Instagram: "Non potrei mai..:"
"Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai". Così Romelu Lukaku rompe il silenzio con un lungo post su Instagram, dopo le polemiche negli ultimi giorni nei rapporti con il Napoli. "Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra - ha aggiunto - ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno, ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio", ha aggiunto il belga. Il numero 90 ha poi proseguito: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa", ha spiegato Lukaku.