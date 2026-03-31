Lukaku-Napoli, scontro totale: lui non torna e il club replica così. Intanto la Juve…

Lukaku e quel post su Instagram: "Non potrei mai..:"

"Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai". Così Romelu Lukaku rompe il silenzio con un lungo post su Instagram, dopo le polemiche negli ultimi giorni nei rapporti con il Napoli. "Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra - ha aggiunto - ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno, ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio", ha aggiunto il belga. Il numero 90 ha poi proseguito: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa", ha spiegato Lukaku.