Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è…

Il ballo del nove, necessariamente sulle punte, inizia ad aumentare il proprio ritmo. La Juve va dove la conduce il portafogli, poi però immagina il futuro e si vede con un centravanti fisico, strutturato, importante. L’identikit è tutto sommato chiaro (un nove vecchio stampo), il budget pure (sui 30-40 milioni di euro, con la variabile Champions), ma il giocatore no. Non può esserlo. Sia perché di opportunità ne sarà pieno il mercato - e la primavera è solo il momento in cui inizia a sbocciare -, sia perché il gioco dei preferiti lascia il tempo che trova: un discorso approfondito oggi può essere insignificante domani, e la strategia rimane quella di giocare su più tavoli per non trovarsi scoperti o impreparati.

Il rinnovo di Vlahovic

Per questo motivo si procede a fari spenti su più tavoli. Il primo? Sembra paradossale, ma è per un giocatore già in rosa: è su Dusan Vlahovic che in questo momento la dirigenza si sta maggiormente concentrando. Gli agenti del serbo hanno fatto visita al Milan per chiudere l’affare Kostic e sono rimasti in zona, però a Torino non è ancora tornato Comolli, pertanto non si è andati oltre un rapido check sulla situazione, la cui chiusura rimane ugualmente vincolata alla definizione delle commissioni. Balla poco, però qualcosa. E quel qualcosa andrà affrontato, con la consapevolezza che sia la Juventus che il giocatore sono tornati a scegliersi dopo mesi in cui la permanenza di Dusan era parsa a tutti gli effetti impossibile.

Kolo Muani obiettivo Juve: trattativa e scenari

Di impossibile però non c’è davvero nulla, ancor meno nel calcio, ancor meno nelle valutazioni figlie di disponibilità e valutazioni. L’approdo di Spalletti ha cambiato tanto dei ragionamenti juventini, anche a gennaio le frequenze su cui viaggiava l’allenatore erano diverse rispetto a quelle della società, si veda la questione centravanti. Eppure, quel cercare e ricercare potrebbe non essere stato infruttuoso. Anzi: da lì si è pescato il vero nome che animerà cronache e trattative delle prossime settimane, lo stesso Kolo Muani a un passo la scorsa estate e ugualmente vicino nell’ultimo mercato invernale. Prima il Psg e le sue richieste, poi il Tottenham e la sua situazione hanno fatto sì che Kolo non riuscisse a tornare lì dove si è trovato alla perfezione. Bene, tenersi forte, perché la giostra pare destinata a ripartire, con la richiesta del Paris fissata poco sopra i 30 milioni e i bianconeri convinti - tutti, stavolta - che Randal possa essere la soluzione a ogni mal di gol. Insieme a Vlahovic, naturalmente.