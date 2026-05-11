“Non è un caso”, Conte alza la guardia Champions: “A volte il diavolo ci mette la coda”

Conte: "Bisognava essere più cattivi in avvio"

"L'approccio? Quando vai a pressare devi andare forte, se vai mezzo e mezzo corri solamente e fai solo fatica. Potevamo essere più cattivi, cercavamo di prenderli molto alti. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta, quindi non è un caso. Tante volte dovremmo essere più cattivi nell'approccio. Abbiamo recuperato la partita giustamente, abbiamo provato a vincerla spingendo tanto e mettendoci energia. Ci sono partite che se non puoi vincere non le devi perdere, ma purtroppo c'è stata la beffa finale. Non penso la meritassimo ma ci sta. Ora dobbiamo recuperare energie e pensare alle ultime due partite per centrare la Champions. Queste le parole di Antonio Conte ai microfoni di Dazn al termine del ko interno del Napoli contro il Bologna.

"Non sono dispiaciuto per la prestazione, i ragazzi ci hanno messo energia e voglia e volevano chiudere il discorso ma a volte il diavolo ci mette la coda e questa volta l'ha messa" - aggiunge il tecnico azzurro - Hojlund è di fatto l'unico attaccante in rosa e sta giocando sempre. Avrebbe dovuto avere più possibilità per riposare. È giovane e ha tanta energia. Ha solo 23 anni e ha ampi margini di miglioramento. Lavora molto per la squadra. Alisson sta crescendo di partita in partita. Sta facendo molto bene. Allo Sporting Lisbona non aveva mai iniziato da titolare, può migliorare ancora tanto".