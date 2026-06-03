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"Due anni di forti emozioni": Conte, il messaggio social per salutare Napoli

L'allenatore lascia il club azzurro dopo due stagioni con la vittoria di Scudetto e Supercoppa Italiana. Intanto è ufficiale il riscatto di Hojlund
3 min
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Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di separarsi dopo due stagioni. Non è ancora ufficiale ma è come se lo fosse perché la notizia è stata data proprio dall'allenatore durante la conferenza di chiusura della stagione, assieme a De Laurentiis. Dopo due stagioni in azzurro il tecnico pugliese ha scelto di cambiare e di non continuare il progetto. E ha deciso di dedicare un pensiero sui social. 

Il saluto di Conte sui social

"Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione! Semplicemente... Grazie di cuore Napoli". Questo il messaggio sui social di Antonio Conte per salutare il club azzurro. Un post accompagnato anche da tre foto assieme al gruppo squadra.

Di certo il tecnico ha lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi, soprattutto con lo scudetto vinto la scorsa stagione, oltre alla Supercoppa, ma anche ai calciatori, non a tutti viste le recenti dichiarazioni di De Bruyne. In attesa del comunicato ufficiale per Conte è tempo di archiviare l'esperienza a Napoli e pensare al futuro. 

Il riscatto di Hojlund

Intanto il Napoli ha confermato il riscatto di Hojlund che quindi diventa un giocatore azzurro a tutti gli effetti. Di seguito la nota ufficiale: "La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!".

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