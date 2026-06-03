"Due anni di forti emozioni": Conte, il messaggio social per salutare Napoli

Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di separarsi dopo due stagioni. Non è ancora ufficiale ma è come se lo fosse perché la notizia è stata data proprio dall'allenatore durante la conferenza di chiusura della stagione, assieme a De Laurentiis. Dopo due stagioni in azzurro il tecnico pugliese ha scelto di cambiare e di non continuare il progetto. E ha deciso di dedicare un pensiero sui social.