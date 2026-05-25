"A Napoli troppi falliti a spargere veleno": Conte, addio con rabbia e risposta a De Laurentiis

"Solo io so..."

Ma Conte, per evitare che si entrasse nel dettaglio di quelle problematiche fisiche, inspiegabili e condizionanti, ha negato questa possibilità: «Non sono d’accordo, perchè l’Inter ha fatto un grande campionato e gli infortuni ci hanno compattato. Qui ho trovato un gruppo traumatizzato e solo io so cosa ho dovuto fare per riprenderlo. Ringrazio ancora De Laurentiis che mi ha detto: se ci ripensi, io sono a tua disposizione, il Napoli è casa tua». La tematica degli infortuni, purtroppo racconta di altri 2 calciatori che ieri hanno dovuto fermarsi per noie muscolari, Alisson Santos e Lobotka. Il numero complessivo dei calciatori ko è salito a 47, 36 dei quali per guai muscolari. Avendo il Napoli giocato 50 partite quest’anno, parliamo di quasi un infortunato a gara. Conte ha ribadito che la ragione per la quale ha deciso di stracciare il contratto è solo ambientale, usando anche termini offensivi verso obiettivi che ha tenuto anonimi e non per il ritorno del Napoli ad una gestione più oculata rispetto alle spese pazze degli ultimi 2 anni. Eppure il presidente è stato chiaro in conferenza stampa: «Il Napoli non può essere come il Psg o il Barcellona, noi dobbiamo rispettare determinati budget, non possiamo andare oltre».