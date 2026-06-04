Napoli, ora è ufficiale: risolto il contratto di Conte

Mancava soltanto l'ufficialità che è puntualmente arrivata l'indomani del messaggio di addio di Antonio Conte. L'allenatore pugliese non siederà più sulla panchina del Napoli perché, dopo due stagioni, ha deciso di comune accordo con De Laurentiis di lasciare gli azzurri. Due anni in cui il tecnico ha portato a casa lo scudetto nel 2025 e poi la Supercoppa Italia. Due trofei prestigiosi e poi il secondo posto di quest'anno. Un lavoro importante che hanno confermato la crescita del club, ma ora per lui potrebbero aprirsi altre porte.