Napoli, ora è ufficiale: risolto il contratto di Conte

Mancava soltanto l'ufficialità che è puntualmente arrivata l'indomani del messaggio di addio di Antonio Conte. L'allenatore pugliese non siederà più sulla panchina del Napoli perché, dopo due stagioni, ha deciso di comune accordo con De Laurentiis di lasciare gli azzurri. Due anni in cui il tecnico ha portato a casa lo scudetto nel 2025 e poi la Supercoppa Italia. Due trofei prestigiosi e poi il secondo posto di quest'anno. Un lavoro importante che hanno confermato la crescita del club, ma ora per lui potrebbero aprirsi altre porte.
Napoli, il comunicato su Conte
Di seguito la nota ufficiale del club: "La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!".