Parma, progetto da tenere d'occhio: la combinazione tra Cherubini e Krause

In questo momento ha urgenze più prosaiche, come azzannare più punti possibili per rimanere in A, ma il Parma va tenuto d’occhio, perché Krause è un proprietario americano che pensa come un (vecchio) proprietario italiano e Cherubini è un dirigente italiano che non pensa da dirigente italiano: la combinazione potrebbe produrre effetti interessanti. Krause non sta speculando sul Parma, non è un fondo e non vuole vedere ritorni in tempi brevi. Certo non vuole buttare via i suoi soldi, ma ha una visione di lungo periodo, simile a chi pianifica, potenzialmente, di lasciare il club ai suoi nipoti. Ha, inoltre, idee americane, ma è pienamente consapevole di non essere in America.