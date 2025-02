Parma, rivoluzione in panchina: esonerato Pecchia

Il Parma ha esonerato Fabio Pecchia in seguito alla sconfitta contro la Roma per 1-0. Non è stata di certo la disfatta contro i giallorossi ad aver determinato la decisione della società emiliana, ma il ruolino di marcia che ha relegato i gialloblù al terz'ultimo posto in classifica. Sono 20 i punti conquistati fino a oggi, con la formazione in piena lotta salvezza.