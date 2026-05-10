Cuesta furioso per i gol Roma: "Parma merita rispetto, tutta Italia ha visto quello che hanno fatto"

"Sono molto orgolioso dei ragazzi, della prestazione e dell'energia che ci hanno dato i tifosi allo stadio ma è ovvio tutto quello che è successo. Lo ha visto tutto lo stadio e lo ha visto tutta Italia. Quello che penso è che il Parma merita rispetto", ha detto Cuesta a Sky nel post gara di Parma-Roma che ha visto i giallorossi rimontare e sorpassare i ducali nel recupero. "Io sono il primo che sono onesto, su un possibile rigore contro il Napoli e io sono stato il primo a dire che non c'era niente. Oggi invece è ovvio. Il Parma è un club storico anche per quello che ha fatto in campo europeo e merita rispetto. C'è una dinamica molto ovvia dal 2-1 fino al 2-3, per gli eventi non solo nella nostra area di rigore ma anche nella loro. Il fallo su Pellegrino? Troppo ovvio...", ha aggiunto Cuesta.