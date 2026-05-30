Cherubini blinda Cuesta a Parma: l'ex Arsenal confermato per la prossima stagione

Ha conquistato la salvezza sul campo in netto anticipo e con questa anche la conferma per la prossima stagione. Sarà ancora Carlos Cuesta a guidare il Parma nel campionato 2026-2027. Del resto l'allenatore spagnolo ha un contratto per un altro anno con opzione per quella successiva e dopo l'incontro di oggi tra lo stesso tecnico, il ceo Cherubini e il ds Pettinà, ogni possibile dubbio sulla sua possibile permanenza è stato cancellato. Fumata bianca, con ogni probabilità Carlos Cuesta sarà l'allenatore del Parma anche nella prossima stagione. E' quanto filtra da fonti vicine al club crociato dopo il vertice tra la dirigenza e il tecnico spagnolo. Cuesta ha un altro anno di contratto (scadenza giugno 2027 con opzione per il 2028) ma a fine campionato entrambe le parti avevano evidenziato la necessità di valutare il percorso e i rispettivi obiettivi per la stagione 2026/27.