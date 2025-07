Al Pisa basta Piccinini, Gilardino supera il test contro l'ex squadra

Ultimo test match in Valle d’Aosta per il Pisa che ha affrontato in amichevole la Pro Vercelli sul campo del Centro Sportivo “Valdigne Mont Blanc” di Morgex. Di fronte ad un pubblico numeroso, con tantissimi tifosi nerazzurri al seguito della squadra per salutare l’inizio della stagione del ritorno in Serie A, la squadra di Alberto Gilardino ha praticamente concluso la prima fase di preparazione precampionato co un successo di misura.