Cuadrado, colpo a sorpresa del Pisa! Nuova stagione e altra maglia per l’ex Juve

Non solo le big, anche le neopromosse si fanno sentire sul mercato e questa volta è il turno del Pisa . I nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con l'ex Juve Cuadrado (era svincolato), che proverà a rilanciarsi dopo l'esperienza all'Atalanta. L'esterno colombiano, reduce dall’ultima stagione con la Dea proverà ad aumentare l'esperienza nella rosa di Gilardino. Ha firmato un contratto annuale. Dietro l’operazione, il lavoro paziente e silenzioso dell’agente Alessandro Lucci e della dirigenza nerazzurra, in particolare del direttore sportivo Stefano Vaira e del direttore generale Giovanni Corrado.

Cuadrado al Pisa, esperienza e qualità per Gilardino

Il classe 1988 ha rifiutato anche la corte del Valencia, preferendo il Pisa. Una scelta non banale per un calciatore che ha vestito le maglie di Juventus, Fiorentina, Chelsea e, più recentemente, Atalanta, e che vanta oltre 400 presenze nei top campionati europei. Per Gilardino, Cuadrado rappresenta molto più di un’operazione mediatica. Il colombiano, nonostante i 37 anni, può essere un valore aggiunto in termini tattici e di leadership per una squadra che si prepara ad affrontare la Serie A con l’obiettivo di salvarsi e continuare il progetto di crescita del club.