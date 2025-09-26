Pisa, Stengs ko: si è operato, ecco quanto tempo resterà fuori per Gilardino

Il centrocampista del Pisa Calvin Stengs ha subito "il distacco completo dall'osso del tendine del lungo adduttore" e per reinserirlo è stato operato in Finlandia all'Hospital Pihlajalinna di Turku dal chirurgo Lasse Lempainen e dalla sua equipe. Lo ha reso noto il club nerazzurro affermando che l'intervento è riuscito. L'attaccante olandese si era infatti fermato in allenamento alla fine della scorsa settimana, nei giorni di avvicinamento alla trasferta di Napoli, gara persa dai toscani col punteggio di 3-2.