Pisa-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Un derby per il riscatto. Torna dopo ben 34 anni la sfida tra Pisa e Fiorentina in serie A. Una sfida affascinante per la Toscana, ma un match che può voler dire tanto anche per la classifica. Entrambe non sono partite bene, anzi proprio il contrario. E proprio questo match può regalare tanto in termini di riscatto e punti da mettere in bacheca. Ma se il Pisa di Gilardino, con un calendario molto difficile all’avvio, è una neopromossa e ha espresso comunque un buon calcio contro Atalanta, unico punto raccolto, Roma e poi Napoli, sponda Fiorentina non si può dire lo stesso. La Viola viene da una sconfitta con il Como per 2-1, fatica a trovare le soluzioni migliori e il proprio gioco, insomma l’avvio è stato deludente: il bottino, infatti, parla di 2 pareggi con Cagliari e Torino, 2 sconfitte e zero vittorie all’attivo. La Fiorentina si trova quindi al 17° posto con 2 punti, in 4 partite, - 10 punti in meno della squadra prima in classifica, il Napoli. Ci si aspetta molto da Edin Dzeko in questa stagione, ma anche da Rolando Mandragora, che ha segnato due reti. Sponda Pisa M'Bala Nzola e Lorran hanno guidato l’attacco e hanno segnato una rete a testa. La squadra di Gilardino ha perso le due partite disputate in casa. La Fiorentina in trasferta ha sempre pareggiato, ma non perde lontano dal Franchi dal 12 maggio contro il Venezia. Entrambe hanno segnato 3 reti e ne hanno subite 6.