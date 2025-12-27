"Grande Pisa contro la Juve ma la classifica non ci fa felici"

Gilardino: "Classifica? Non possiamo essere felici"

"Con che sensazione esco? Se guardiamo la classifica non possiamo essere felici, ma dobbiamo dare atto alla squadra delle partite che hanno disputato. Hanno sempre dato tutto come nelle partite precedenti. Bisogna dirgli bravi e mantenere fiducia ed entusiasmo. Dobbiamo rimanere agganciati alla prestazione e sono sicuro che arriveranno i risultati. Stasera ho dovuto fare scelte obbligati: Nzola è in coppa d’Africa, Cuadrado l’ho avuto poco, altri hanno avuto problemi febbrili." Queste le parole di Gilardino al termine della sconfitta contro la Juventus. Il tecnico ha poi aggiunto: "Sfida salvezza con De Rossi? Per me sarà una partita speciale, ma i sentimenti li dovrò mettere da parte, consapevoli della forza del Genoa e anche dei nostri pregi. Dobbiamo continuare a lavorare così. La fiducia da parte della società? Nulla da dire, c’è grande sintonia, parliamo quotidianamente e sento la loro fiducia. Sapevo che la stagione poteva essere di sofferenza e difficoltà, ma continuerò a lavorare con determinazione con la voglia di uscire da questa situazione.

Corrado: "Gilardino? Un'uscita a vuoto"

"Credo che stasera come in altre partite abbiamo avuto tante occasioni. All’inizio siamo andati in difficoltà perché la Juve pressava tanto, poi però avremmo meritato qualcosa di più. Questo è il campionato che dobbiamo fare noi. I ragazzi hanno fatto una grande partita, grande fiducia e testa alta." Al termine della gara è intervenuto anche l'amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado, che ha parlato anche del tecnico dei nerazzurri: "Gilardino? Purtroppo è stata fatta un’uscita a vuoto già chiarita. Ma lui sa già quanto siamo vicini a lui. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani, dobbiamo crescere e conoscere la categoria. Tolta la partita di Lecce abbiamo fatto sempre bene. Se ci si limita ai risultati abbiamo fatto pochi punti. Mercato? Se ci sarà la possibilità interverremo."