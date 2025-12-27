"Grande Pisa contro la Juve ma la classifica non ci fa felici"

La Juventus non sbaglia a Pisa. I bianconeri di Spalletti la risolvono nel secondo tempo alla Cetilar Arena con i gol di Kalulu (73') e Yildiz (92'). Due pali colpiti dai ragazzi di Gilardino (Moreo e Tramoni), meno cinici nei momenti decisivi dell'incontro. I bianconeri agganciano provvisoriamente a quota 32 il Milan, a -1 dall'Inter. Entrambe le milanesi hanno però due partite in meno. Pisa che resta fermo a 11 punti in 19esima posizione. Nella prossima giornata la Juventus ospiterà il Lecce (3 gennaio ore 18.00), mentre il Pisa volerà a Genova (3 gennaio ore 15.00). Al termine del match, Alberto Gilardino ha analizzato la prestazione dei suoi, usciti sconfitti dal match casalingo contro la squadra di Luciano Spalletti.
Gilardino: "Classifica? Non possiamo essere felici"
"Con che sensazione esco? Se guardiamo la classifica non possiamo essere felici, ma dobbiamo dare atto alla squadra delle partite che hanno disputato. Hanno sempre dato tutto come nelle partite precedenti. Bisogna dirgli bravi e mantenere fiducia ed entusiasmo. Dobbiamo rimanere agganciati alla prestazione e sono sicuro che arriveranno i risultati. Stasera ho dovuto fare scelte obbligati: Nzola è in coppa d’Africa, Cuadrado l’ho avuto poco, altri hanno avuto problemi febbrili." Queste le parole di Gilardino al termine della sconfitta contro la Juventus. Il tecnico ha poi aggiunto: "Sfida salvezza con De Rossi? Per me sarà una partita speciale, ma i sentimenti li dovrò mettere da parte, consapevoli della forza del Genoa e anche dei nostri pregi. Dobbiamo continuare a lavorare così. La fiducia da parte della società? Nulla da dire, c’è grande sintonia, parliamo quotidianamente e sento la loro fiducia. Sapevo che la stagione poteva essere di sofferenza e difficoltà, ma continuerò a lavorare con determinazione con la voglia di uscire da questa situazione.
Corrado: "Gilardino? Un'uscita a vuoto"
"Credo che stasera come in altre partite abbiamo avuto tante occasioni. All’inizio siamo andati in difficoltà perché la Juve pressava tanto, poi però avremmo meritato qualcosa di più. Questo è il campionato che dobbiamo fare noi. I ragazzi hanno fatto una grande partita, grande fiducia e testa alta." Al termine della gara è intervenuto anche l'amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado, che ha parlato anche del tecnico dei nerazzurri: "Gilardino? Purtroppo è stata fatta un’uscita a vuoto già chiarita. Ma lui sa già quanto siamo vicini a lui. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani, dobbiamo crescere e conoscere la categoria. Tolta la partita di Lecce abbiamo fatto sempre bene. Se ci si limita ai risultati abbiamo fatto pochi punti. Mercato? Se ci sarà la possibilità interverremo."
"Fatto grande prestazione, meritavamo di più"
“C’è rammarico perché abbiamo fatto una prestazione importante contro una Juve in un ottimo momento. Abbiamo avuto fuori giocatori importanti a causa dell’influenza e per il mister è stato complicato. Meritavamo di andare in vantaggio con Moreo e Tramoni con due occasioni importanti. Mercato? Sì al di là di questo noi come società abbiamo sempre guardato avanti e a un progetto di lungo periodo, credo che stasera i ragazzi assieme al mister abbiano fatto una grande prestazione e meritavano qualcosa in più." Si è espresso così Corrado in merito alla prestazione del Pisa contro la Juve, a cui ha poi aggiunto: "Dobbiamo tenere la testa alta, continuare a lavorare con fiducia perché al di là della classifica io credo che questa squadra abbia meno punti di quelli meritati e ce li andremo a prendere. Futuro Gilardino? Ho letto le voci e sono sorpreso perché il mister non è mai stato in discussione. Sta lavorando molto bene e se riduciamo tutti soltanto ai punti diventa facile giudicare il lavoro di un allenatore. Il nostro percorso sapevamo quale fosse, abbiamo tanti giovani in campo e probabilmente non è un momento fortunato”.
La Juventus non sbaglia a Pisa. I bianconeri di Spalletti la risolvono nel secondo tempo alla Cetilar Arena con i gol di Kalulu (73') e Yildiz (92'). Due pali colpiti dai ragazzi di Gilardino (Moreo e Tramoni), meno cinici nei momenti decisivi dell'incontro. I bianconeri agganciano provvisoriamente a quota 32 il Milan, a -1 dall'Inter. Entrambe le milanesi hanno però due partite in meno. Pisa che resta fermo a 11 punti in 19esima posizione. Nella prossima giornata la Juventus ospiterà il Lecce (3 gennaio ore 18.00), mentre il Pisa volerà a Genova (3 gennaio ore 15.00). Al termine del match, Alberto Gilardino ha analizzato la prestazione dei suoi, usciti sconfitti dal match casalingo contro la squadra di Luciano Spalletti.
Gilardino: "Classifica? Non possiamo essere felici"
"Con che sensazione esco? Se guardiamo la classifica non possiamo essere felici, ma dobbiamo dare atto alla squadra delle partite che hanno disputato. Hanno sempre dato tutto come nelle partite precedenti. Bisogna dirgli bravi e mantenere fiducia ed entusiasmo. Dobbiamo rimanere agganciati alla prestazione e sono sicuro che arriveranno i risultati. Stasera ho dovuto fare scelte obbligati: Nzola è in coppa d’Africa, Cuadrado l’ho avuto poco, altri hanno avuto problemi febbrili." Queste le parole di Gilardino al termine della sconfitta contro la Juventus. Il tecnico ha poi aggiunto: "Sfida salvezza con De Rossi? Per me sarà una partita speciale, ma i sentimenti li dovrò mettere da parte, consapevoli della forza del Genoa e anche dei nostri pregi. Dobbiamo continuare a lavorare così. La fiducia da parte della società? Nulla da dire, c’è grande sintonia, parliamo quotidianamente e sento la loro fiducia. Sapevo che la stagione poteva essere di sofferenza e difficoltà, ma continuerò a lavorare con determinazione con la voglia di uscire da questa situazione.
Corrado: "Gilardino? Un'uscita a vuoto"
"Credo che stasera come in altre partite abbiamo avuto tante occasioni. All’inizio siamo andati in difficoltà perché la Juve pressava tanto, poi però avremmo meritato qualcosa di più. Questo è il campionato che dobbiamo fare noi. I ragazzi hanno fatto una grande partita, grande fiducia e testa alta." Al termine della gara è intervenuto anche l'amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado, che ha parlato anche del tecnico dei nerazzurri: "Gilardino? Purtroppo è stata fatta un’uscita a vuoto già chiarita. Ma lui sa già quanto siamo vicini a lui. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani, dobbiamo crescere e conoscere la categoria. Tolta la partita di Lecce abbiamo fatto sempre bene. Se ci si limita ai risultati abbiamo fatto pochi punti. Mercato? Se ci sarà la possibilità interverremo."