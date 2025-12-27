Pisa-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, Spalletti e la tentazione

In casa Juve la parola chiave è continuità. Dopo i tre successi di fila con Pafos (in Europa), Bologna e Roma, i bianconeri vogliono calare il poker di vittorie, continuando la risalita in classifica . Sulla strada dei bianconeri c'è il Pisa di Alberto Gilardino , in cerca di punti importanti per la salvezza. Luciano Spalletti , in caso di vittoria all'Arena Garibaldi, sorpasserebbe momentaneamente la Roma entrando nei primi 4 posti, in attesa della gara di lunedì sera dei giallorossi contro il Genoa. E per l'occasione potrebbe sorprendere con un tridente molto offensivo. Un'occasione ghiottissima per i bianconeri: per consolidare le certezze ritrovate, ma anche per mettere pressione sulla squadra di Gian Piero Gasperini. E chissà, visto il calendario, magari per puntare anche a qualcosa di più.

18:28

Scambio Ricci-Gatti: parla Allegri

In settimana si è parlato a lungo del possibile scambio con la Juventus tra Gatti e Ricci, ma Allegri è stato categorico in conferenza stampa: "Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare qui. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan".

18:13

Senesi, nuovo nome mercato

Mancano pochi giorni alla fine del 2025 e dunque all'inizio del mercato invernale dove le squadre possono operare per rinforzarsi e valutare anche qualche nome per il futuro. Tra i club attenti a queste possibili operazioni ci sono anche i bianconeri che pensano al centrale argentino. Un nome già uscito quest'estate. Alla fine il difensore è rimasto in Inghilterra, più precisamente al Bournemouth. Ma ora potrebbe esserci un nuovo avvicinamento.

18:00

Juve, due assenze contro il Pisa

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Pisa-Juventus. All'Arena Garibaldi saranno 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti, come ufficializzato dalla lista dei convocati diramata dal club bianconero. Per il tecnico di Certaldo spunta qualche assenza. Sono in due a non farcela per il match di questa sera: Conceicao e Cabal.

17:50

Dove vedere Pisa-Juve

L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20.45 di sabato 27 dicembre presso l'Arena Garibaldi. Sarà possibile assistere all'incontro in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now e Dazn. QUI TUTTE LE INFO.

17:45

Spalletti e la tentazione contro il Pisa

Con l'assenza di Conceicao per infortunio, Spalletti potrebbe giocare una mossa a sorpresa contro il Pisa. Il tecnico bianconero si porta dietro gli ultimi dubbi di formazioni e tra le possibilità c'è anche quella di vedere un tridente composto da Yildiz, David e Openda. Una tentazione per un undici titolare molto offensivo, rispetto al 3-4-2-1 in cui McKennie potrebbe agire da incursore. Ritorna anche Koopmeiners, che potrebbe anche giocare in mezzo al campo. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE.

Stadio Arena Garibaldi - Pisa