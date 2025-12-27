“Papà, alla Juve non mi diverto più”: la scalata di Buffon jr dopo l’addio a Vinovo

TORINO - L’ultima partita da minorenne contro la Juve . In Serie A. Bisognava avere una fantasia davvero fervida per poter immaginare un destino simile. Eppure è tutto vero: Louis Thomas Buffon domani festeggerà il suo 18° compleanno il giorno dopo aver affrontato i bianconeri con la maglia del Pisa . Scherzi del calendario. Il primogenito di Gigi ha ancora una vita davanti per poter dipingere qualsiasi parabola. Di sicuro, i suoi primi 17 anni e 364 giorni, sono stati contraddistinti dalla Juve . Sua e di papà, leggenda del club. Nelle giovanili Louis Thomas non ha avuto un percorso brillantissimo. Nessuno gli ha regalato niente e allo stesso tempo non era pronto per certe attenzioni e pressioni: per crescere calcisticamente ci ha messo un pochino di più del padre.

Il passato bianconero

Qualche tempo fa lo stesso Buffon ha raccontato un aneddoto legato proprio a Louis Thomas a Vinovo: «Lui inizia a giocare che aveva 8 anni e me lo chiede la Juve. Lui dopo un anno e mezzo mi fa: ‘Papà non mi diverto più’ e questa cosa mi sembra un po’ strana anche se a 8-9 anni facevano 5 allenamenti a settimana più la partita il weekend. A quell’età c’è bisogno di libertà, di vita sociale, per cui io lo capisco e lo accompagno in questa scelta. Dopo sei mesi la Juve mi chiede di mandarlo, io glielo chiedo e lui mi dice sì, allora andiamo. Poi dopo sei mesi mi dice che di nuovo si è stancato. Allora io gli dico, ‘Amore mio, tu torni a casa però con la Juve ci mettiamo una pietra sopra, non chiedermi mai più loro cosa pensano, perché è anche una questione di correttezza”». Aggiungendo una postilla sulle passioni di Louis Thomas, professione attaccante, ma chiamato così da Gigi e l’ex compagna Alena Seredova in onore di Louis Thomas N’Kono, storico portiere del Camerun idolo di Buffon: «Lui per quattro anni, anche per ribellione, non fa niente, gioca a Fortnite, mi chiede di accompagnarlo a tornei di Fortnite all’estero. Per cui lui arriva a 14 anni così, io a 14 anni ero già in giro per l’Italia e l’Europa con la Nazionale».