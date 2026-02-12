Hiljemark, a Pisa arriva il Milan: "Anche loro hanno dei problemi. Allegri? È un..."

Oscar Hiljemark debutta in casa domani sera contro il Milan . Per il suo Pisa è un banco di prova importante dopo lo 0-0 di Verona al debutto. "Dopo soli tre giorni insieme, a Verona abbiamo fatto una buona partita difensiva - spiega il tecnico svedese che ha preso il posto dell'esonerato Gilardino -. Il primo tempo non è stato buono sotto il profilo del gioco, nel secondo tempo la squadra è migliorata. Questa settimana abbiamo fatto un lavoro specifico per la fase difensiva, perché sarà molto importante contro una squadra come il Milan. Abbiamo cercato di curare meglio i principi di gioco della nostra fase offensiva". Il tecnico parla di come procede la conoscenza della squadra. "Secondo me questo è un gruppo fantastico. I ragazzi si sono allenati molto bene, ci stiamo conoscendo un po' alla volta. In totale abbiamo lavorato sette giorni insieme. Abbiamo parlato di calcio ma non solo". Il cercare di diventare un corpo unico è il tasto dove batte maggiormente l'ex centrocampista di Palermo e Genoa.

Hiljemark: "Serve grande unità, così possiamo vincere"

"La nostra situazione non è certo fantastica. Voglio vedere in campo una squadra che fa la fase offensiva e quella difensiva insieme. Non voglio vedere giocatori che non pensano al bene della squadra. Serve grande unità. Stadio, tifosi, città e squadra. Se c'è unità abbiamo molte possibilità in più di vincere le partite". Hiljemark parla anche degli avversari, di un Milan che è la prima inseguitrice della capolista Inter. "E' una partita molto difficile. Il Milan è una squadra molto forte. Ho visto negli ultimi giorni tanti video delle loro partite. E' una squadra con giocatori di qualità ma anche loro hanno dei problemi in alcune fasi di gioco. Hanno gente del calibro di Modric, Leao, Rabiot e altri. Sono forti anche nella fase difensiva. Allegri? E' un grande allenatore, ha fatto una carriera fantastica".

"Parola chiave resilienza". E Iling Junior...

Hiljemark, tornato in Italia dopo l'esperienza da calciatore con Palermo e Genoa, cerca di inquadrare il momento di un Pisa che deve recuperare 6 punti sulla zona salvezza. "La parola più importante in questo momento è resilienza. Per questo è fondamentale avere il sostegno dei tifosi perchè non sarà una partita facile. Alla fine però giochiamo undici contro undici. Nella mia testa tutte le partite sono finali. L'obiettivo è quello di andare in campo per fare tre punti". Per quanto riguarda il modulo il dubbio è se puntare sul 3-4-3 o sul 3-4-1-2. Se giocherà Iling Junior - ex Juventus arrivato nella sessione invernale di calciomercato in prestito dall'Aston Villa -, attacco a tre con l'inglese sulla sinistra. Altrimenti potrebbe esserci il rilancio di Tramoni, in panchina a Verona, sulla trequarti con Moreo e Durosinmi davanti. Non ci sarà lo squalificato Marin. Aebischer in diffida. Indisponibili Denoon, Albiol, Vural e Semper.