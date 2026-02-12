Allegri: "Var, cosa più importante è l'oggettività. Firmerei per spareggio con l'Inter? Intanto..."

Dopo la vittoria per 3-0 in Serie A contro il Bologna, il Milan si prepara a sfidare il Pisa , match che aprirà la 25ª giornata di Serie A . Alla vigilia della partita l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è quindi intervenuto in conferenza stampa: "Il Pisa in questo momento sta lottando per restare in Serie A, ha giocato buone partite in casa e per noi sarà una gara dura . Quella di domani è anche una delle quattro partite che ci porterà al derby, sarà un turno molto importante. Ritorno a Pisa? Debuttai in Serie A contro il Milan, fu un'esperienza bellissima anche se giocai poco. Ho amici pisani e grandi amici livornesi, sono contento di tornare. L'importante è andare contenti, ma tornare più contenti (ride, ndr). Non sarebbe male".

"Obiettivo Champions: ci sono Inter, Napoli e Juve, non sarà facile entrare tra le prime quattro"

L'allenatore italiano ha poi analizzato la stagione rossonera fino a questo momento: "Finora abbiamo fatto una buona stagione, siamo partiti per cercare di tornare in Champions e al momento siamo tra le prime quattro. L'obiettivo è quello. Poi avremmo potuto far meglio in Coppa Italia, che è un nostro rammarico. Dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo, consapevoli che l'Inter - come sapevamo fin dall'inizio - è una squadra molto forte, il Napoli pure è forte, la Juve sta tornando su... Non sarà facile entrare tra le prime quattro, dobbiamo pensare a fare e non alle polemiche o al resto".

La cena e le multe

Ha fatto notizia nelle ultime ore la cena organizzata dal club con il denaro delle multe pagate dai giocatori per i ritardi in allenamento: "Abbiamo fatto una cena perché qualcuno doveva pagare delle multe. Detto questo, abbiamo recuperato quasi tutti dopo questi giorni di pausa, ma domani ci aspetta la sesta trasferta nelle ultime nove partite: un risultato domani ci darebbe una bella spinta".