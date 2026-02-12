Allegri: "Var, cosa più importante è l'oggettività. Firmerei per spareggio con l'Inter? Intanto..."

Dopo la vittoria per 3-0 in Serie A contro il Bologna, il Milan si prepara a sfidare il Pisa, match che aprirà la 25ª giornata di Serie A. Alla vigilia della partita l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è quindi intervenuto in conferenza stampa: "Il Pisa in questo momento sta lottando per restare in Serie A, ha giocato buone partite in casa e per noi sarà una gara dura. Quella di domani è anche una delle quattro partite che ci porterà al derby, sarà un turno molto importante. Ritorno a Pisa? Debuttai in Serie A contro il Milan, fu un'esperienza bellissima anche se giocai poco. Ho amici pisani e grandi amici livornesi, sono contento di tornare. L'importante è andare contenti, ma tornare più contenti (ride, ndr). Non sarebbe male".
"Obiettivo Champions: ci sono Inter, Napoli e Juve, non sarà facile entrare tra le prime quattro"
L'allenatore italiano ha poi analizzato la stagione rossonera fino a questo momento: "Finora abbiamo fatto una buona stagione, siamo partiti per cercare di tornare in Champions e al momento siamo tra le prime quattro. L'obiettivo è quello. Poi avremmo potuto far meglio in Coppa Italia, che è un nostro rammarico. Dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo, consapevoli che l'Inter - come sapevamo fin dall'inizio - è una squadra molto forte, il Napoli pure è forte, la Juve sta tornando su... Non sarà facile entrare tra le prime quattro, dobbiamo pensare a fare e non alle polemiche o al resto".
La cena e le multe
Ha fatto notizia nelle ultime ore la cena organizzata dal club con il denaro delle multe pagate dai giocatori per i ritardi in allenamento: "Abbiamo fatto una cena perché qualcuno doveva pagare delle multe. Detto questo, abbiamo recuperato quasi tutti dopo questi giorni di pausa, ma domani ci aspetta la sesta trasferta nelle ultime nove partite: un risultato domani ci darebbe una bella spinta".
Da Pulisic a Leao: le condizioni degli infortunati
Allegri ha parlato anche delle condizioni degli infortunati: "Pulisic sarà a disposizione, ieri si è allenato con la squadra per la prima volta ma ha 15-20 minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio, Gimenez sta migliorando. Saelemaekers è ancora fuori, però già sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione contro il Como. Riposo? Pulisic e Leao finora per vari infortuni hanno giocato meno e saranno importanti per il finale di stagione, così come altri hanno spinto di più e avranno bisogno di maggiore riposo. Poi uno deve essere bravo a prendere le scelte giuste, perché i dettagli fanno la differenza nel girone di ritorno. Non possiamo sbagliare". Ma il portoghese potrebbe essere titolare? "Devo vedere oggi l'ultimo allenamento e poi decidere - ha detto -, anche perché dopo avremo tre partite ravvicinate. Intanto la gara più importante è quella di domani, voglio ricordare l'importanza dei cambi e soprattutto di chi entra dal 60' in poi".
Il segreto di Nkunku: "Se ridi di più..."
Tra chi nelle ultime settimane è sembrato rivitalizzato c'è di sicuro Nkunku: "Non parlerei di rinascita, ma di adattamento. Ha una tecnica straordinaria, ma è molto sensibile. Una volta, scherzando, gli ho detto: 'Se ridi un po' di più, magari le cose vanno meglio' (ride, ndr). In questo momento è importante l'affidabilità di tutti i giocatori, sia chi parte dal 1' sia chi subentra: tutti insieme abbiamo un obiettivo chiaro da raggiungere: andare in Champions". Ma Allegri può essere considerato lo psicologo del gruppo? "Non mi sento così, ma sento che c'è una grande competizione dentro questo gruppo. Chi non gioca deve essere arrabbiato con l'allenatore e dare tutto quando entra", ha rivelato.
"Firmerei per uno spareggio scudetto con l'Inter"
Il Milan è secondo in classifica e nelle interviste i giocatori rossoneri non nascondono di lottare per lo scudetto: "Valuto questa cosa in maniera positiva, perché tutti dobbiamo avere l'ambizione di ottenere il massimo. Oggi abbiamo una buona posizione di classifica, però non basta: con 50 punti non vai neanche in Conference. Più ci avviciniamo alla quota Champions, più siamo in una buona posizione di classifica. Ecco perché sono molto importanti queste partite prima del derby". In caso di arrivo a pari punti a fine stagione, Inter e Milan dovrebbero affrontarsi in uno spareggio scudetto: "Firmerei per farlo? Assolutamente, ma in questo momento l'Inter ha dei numeri veramente importanti. È una squadra forte, che da 5-6 anni lotta per lo scudetto col Napoli. Intanto facciamo tre punti a Pisa, che è una cosa non facile, poi dopo vedremo cosa fare".
Le olimpiadi: "Noi italiani diciamo che siamo i più scarsi, poi..."
Sulle Olimpiadi ha aggiunto: "Noi italiani diciamo che siamo i più scarsi di tutti, poi alla fine facciamo i risultati. Gli atleti che stanno facendo le Olimpiadi sono molto bravi, dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia e non pensare sempre che gli altri siano migliori di noi. Non diamoci sempre delle bastonate. Cerimonia d'apertura con Baresi e Bergomi? Aspettiamo Bergomi a Milanello, sono momenti emozionanti e queste Olimpiadi fanno bene all'Italia".
Le polemiche arbitrali: "La cosa più importante del VAR è l'oggettività"
Nelle ultime settimane sono state tantissime le polemiche su arbitraggio e VAR, da De Rossi fino a Spalletti. A proposito Allegri ha detto: "Cinquanta anni fa c'erano discussioni sugli arbitri, ora c'è il VAR che aiuta molto. È uno strumento importante, ci stanno lavorando. La cosa più importante del VAR è l'oggettività, lì bisogna migliorarla al 100% dove possibile. Tutto il resto è soggettivo, e le polemiche ci saranno sempre. Se ti danno qualcosa a favore, stai zitto. Se ti danno qualcosa contro, ti arrabbi. Il miglioramento arriva solo sull'oggettività, non sulla soggettività. Mi è venuto da sorridere perché in Italia siamo andati a commentare un episodio arbitrale accaduto in Inghilterra, in Premier League".
