Cuadrado stratega Pisa: "Torino nel cuore ma possiamo vincere. Portieri Juve in crisi? Li battiamo così"

Cuadrado: "Aspettiamo l'episodio"

"Ci alleniamo forte, ascoltiamo il mister, proviamo a mettere in campo quello che prepariamo. Contro il Bologna, ad esempio, eravamo messi bene e avevamo gestito bene la pressione, però poi l’episodio ci ha punito. E così diventa difficile. Per questo parliamo di dettagli: perché, guardando le prestazioni, per me abbiamo meritato qualcosa in più già da tempo. Stiamo lavorando forte da quando abbiamo iniziato, e speriamo che presto cominceremo a raccogliere i frutti. Quello che manca è che giri l’episodio dalla nostra parte. Continuiamo a lavorare e sperare che arrivi il momento in cui le cose iniziano a girare bene. Perché la squadra c’è, il lavoro c’è, e secondo me abbiamo meritato anche qualche vittoria che purtroppo non è arrivata. La mia posizione? Per me non è un problema giocare a destra o a sinistra. È solo una questione di disposizione tattica: cerco sempre di dare il massimo ovunque il mister mi chieda di giocare, pensando al bene mio, della squadra e delle sue idee. Il mister si è preparato molto bene fin da subito. Ha una sua maniera precisa di allenare, è molto determinato, ha grinta, pretende sempre il 100% e ci trasmette questa energia ogni giorno. Questo è fondamentale per noi. Siamo tutti contenti del lavoro che sta facendo e dell’intensità che porta nella squadra". A chi gli fa notare che la Juventus ha dei portieri che ultimamente hanno avuto dei problemi Cuadrado risponde: "Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, ma in settimana abbiamo lavorato anche sul tiro da lontano, è sicuramente una soluzione e un'arma in più. Abbiamo dei giocatori che hanno la qualità del tiro e sarà da provare".