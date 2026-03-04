Allenamento Juve e novità Vlahovic: le ultime in vista della sfida col Pisa

La stagione di Vlahovic in numeri

Vlahovic è alle prese con un infortunio agli adduttori dallo scorso 30 novembre. Sono passati quindi tre mesi dalla sua ultima presenza in campo, ma il lungo calvario sta per terminare. Il classe 2000 in questa stagione ha collezionato 17 presenze con la maglia bianconera tra tutte le competizioni, con 6 gol e 2 assist. Per Spalletti il suo rientro è una notizia molto importante, possibile soluzione extra in attacco. Dusan è infatti un giocatore con caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse rispetto a David e Openda (Gatti meglio di entrambi), che potrebbe quindi rivelarsi molto utile.