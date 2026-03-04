Allenamento Juve e novità Vlahovic: le ultime in vista della sfida col Pisa

Due sconfitte e due pareggi: la Juve non vince in Serie A dal 1 febbraio. È stato un mese complesso per i bianconeri, che ora vogliono però dare una svolta e tornare subito a vincere. Il prossimo avversario sarà il Pisa, match in programma sabato 7 marzo alle 20:45, incontro che sulla carta è alla portata della squadra di Spalletti ma che non dovrà essere preso sotto gamba. Per prepararsi al meglio, la Juve è quindi scesa in campo ad allenarsi e da Torino arrivano novità importanti su Dusan Vlahovic.
Allenamento Juventus, le ultime novità su Vlahovic
Gli aggiornamenti più interessanti per quanto riguarda l'allenamento odierno, sono su Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha quasi superato i suoi problemi fisici e si avvicina al ritorno in campo. Anche oggi, però, il classe 2000 ha svolto parte del lavoro con il gruppo e l'obiettivo è quello di tornare ad allenarsi del tutto insieme al resto dei compagni prima della sfida contro il Pisa, così da poter essere convocato contro il Pisa. Vlahovic è ancora lontano dalla sua miglior condizione, ma potrebbe rivelarsi un'arma interessante a partita in corso.
La stagione di Vlahovic in numeri
Vlahovic è alle prese con un infortunio agli adduttori dallo scorso 30 novembre. Sono passati quindi tre mesi dalla sua ultima presenza in campo, ma il lungo calvario sta per terminare. Il classe 2000 in questa stagione ha collezionato 17 presenze con la maglia bianconera tra tutte le competizioni, con 6 gol e 2 assist. Per Spalletti il suo rientro è una notizia molto importante, possibile soluzione extra in attacco. Dusan è infatti un giocatore con caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse rispetto a David e Openda (Gatti meglio di entrambi), che potrebbe quindi rivelarsi molto utile.
