Gatti meglio di David e Openda, lo dicono i fatti: l’ex vita da bomber del difensore Juve

Juve, Gatti è il tuo nuovo centravanti

Gol da sempre nel dna, lo dice papà Ludovico e chi meglio di lui può raccontarlo: del resto in carriera Gatti è lentamente arretrato di posizione fino a ritrovarsi, con muscoli e centimetri, a difendere la sua porta dagli attacchi avversari, però quando era bambino e poi ragazzino mostrava una spiccata indole offensiva che lo portava non di rado a trovare la via della rete. Insomma, Federico non è sprovveduto e nemmeno improvvisato, in proiezione offensiva: lo aveva ben chiaro nella mente pure Massimiliano Allegri, che lo vedeva spesso propenso ad attaccare e da sgrezzare in fase difensiva. Stima che comunque Max non ha mai perso nei confronti del centralone piemontese, infatti lo avrebbe voluto al Milan e magari tornerà alla carica in estate: non è un mistero. Come non lo è il fatto che la Premier tornerà a bussare, prima o poi: i club inglesi vanno matti per i difensori che segnano e sono disposti a versare cifre considerevoli. Ci sta che la Juve possa pensarci, nell’ottica di far quadrare i conti, così come ci sta altrettanto che Federico voglia continuare nella squadra di cui si sente leader e parte integrante, ormai un veterano o quasi. Da difensore centrale di professione, centravanti solo per necessità: se Spalletti chiede uno sforzo o un sacrificio, l’importante è sempre farsi trovare pronti. E Gatti non aspetta altro che una nuova occasione.