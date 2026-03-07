Hiljemark: "Primi tre gol Juve regalati dopo 50' positivi. Digiuno Pisa e salvezza? Vi spiego"

Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il poker subito dal suo Pisa per mano della Juventus . Il tecnico svedese ha dichiarato: "Nei primi 50 minuti abbiamo fatto bene, poi loro hanno fatto una buona occasione e la nostra difesa non ha fatto bene. Negli ultimi 30/40 minuti non abbiamo difeso come sappiamo fare, non lo voglio vedere mai più. Cambio ruolo Yildiz ? Lui ha fatto la differenza in qualche situazione, ma noi abbiamo regalato i primi tre gol".

Le parole di Hiljemark a Sky

Sulla mancanza di gol, il tecnico del Pisa ha aggiunto: "Anche io penso sia un problema. I gol cambiano le partite e danno fiducia. Se avessimo segnato all'inizio sullo 0-0 sarebbe stata un'altra partita. Dopo il primo gol subito dovevamo essere più bravi ad attaccare. Noi come club e come allenatore, vogliamo lavorare non solo per i tre punti ma anche per la salvezza. Io sono qua per stare a lungo, sicuro. Pensiamo sempre alla prossima partita. Stasera è difficile, ma è così. Dobbiamo ripartire da domani, voglio rivedere di più quanto fatto la settimana scorsa e nel primo tempo oggi".

Così Hiljemark a Dazn

Il tecnico svedese ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Per i nostri ragazzi è stato molto difficile andare negli spogliatoi, abbiamo fatto buoni 50 minuti. Loro hanno segnato per errori nostri. Fuori casa poi era difficile cambiare questa situazione. Salvezza complicata? La vita è così, non ci sono solo le cose positive. Dobbiamo arrivare ogni giorno con umiltà e giocare per più cose oltre i tre punti. Credo molto nella società: da domani lavoreremo anche più forte rispetto a ieri. Mentalmente era difficile rientrare dopo aver regalato il secondo gol alla Juve. Bisogna giocare anche gli ultimi 35 minuti con la stessa voglia di fare bene e non lo abbiamo fatto oggi".