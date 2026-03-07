Juve-Pisa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per lo sprint Champions

La corsa al piazzamento Champions resta apertissima. Dopo aver rimontato in extremis nello scontro diretto dell'Olimpico contro la Roma, la Juve riprende la marcia verso la conquista del quarto posto . I bianconeri proveranno a ritrovare la vittoria fin da questa sera: all' Allianz Stadium arriva il Pisa di Hiljemark . Di contro i toscani cercano di guadagnare punti preziosi in chiave salvezza, nonostante il quartultimo posto sia attualmente distante. Ma la Juve non vuole fare sconti, cercando di ricominciare a correre e di ottenere il successo, proprio nel giorno del compleanno di Luciano Spalletti : quale regalo migliore dei 3 punti?

18:45

Giornata speciale per Spalletti

Giornata speciale per Luciano Spalletti. L’allenatore della Juventus sarà questa sera all’Allianz Stadium, regolarmente al suo posto in panchina per la sfida contro il Pisa. Un modo decisamente speciale per celebrare il suo compleanno. Il tecnico originario di Certaldo compie infatti oggi 67 anni: festeggiamenti rimandati, perché la priorità resta il campo e la corsa a un posto in Champions League. Non sono mancati, però, gli auguri del club bianconero per questa ricorrenza. Nel messaggio della Juventus si legge: "Una guida esperta, brillante e sempre comunicativa, alla quale tutta la famiglia bianconera rivolge un affettuoso e caloroso abbraccio".

18:33

I convocati della Juve

Spalletti dirama la lista dei convocati per la sfida contro il Pisa. Poche le novità se non il ritorno di capitan Locatelli dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori con la Roma nella giornata scorsa. Il tecnico bianconero non chiama Vlahovic e Milik. La lista completa e la scelta su Yildiz.

18:22

Juve-Pisa: le statistiche

La Juventus vanta una tradizione nettamente favorevole contro il Pisa in Serie A. Nei 15 precedenti nella massima serie, i bianconeri non hanno mai perso, collezionando 11 vittorie e quattro pareggi. La Juventus ha inoltre vinto tutte le ultime sette sfide di campionato contro i toscani, una striscia che trova pochi paragoni nella sua storia recente. In questo filotto di successi, la squadra bianconera ha sempre segnato almeno due reti, confermando una grande continuità offensiva contro i toscani. Nell’ultimo confronto di Serie A è arrivato anche un clean sheet, interrompendo una serie di nove gare consecutive in cui i bianconeri avevano comunque subito gol dai nerazzurri. Ancora più netto il dominio nelle gare disputate in casa: sette partite, sette vittorie, con 20 gol realizzati e otto concessi. Un bilancio che sottolinea quanto la sfida sia stata storicamente favorevole alla Juventus.

18:12

Orario e dove vedere Juve-Pisa

Juventus e Pisa si affronteranno il 7 marzo nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport.

18:00

Spalletti: “Troppi episodi contro. Nelle difficoltà si vede quanto vali”

Spalletti presenta così la sfida alla vigilia: “Sono convinto che faremo bene in questo finale di stagione perché abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera in un momento complicato del nostro cammino: sono le difficoltà a far vedere quanto vali, ci sono girati troppi episodi contro e questo ha fatto venir fuori la voglia di combattere di questo gruppo. Questo mi fa ben sperare per le prossime sfide”. La conferenza stampa completa.

17:45

Probabili formazioni di Juve-Pisa

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Juve e Pisa dell'Allianz. C'è grande attesa per capire l'undici titolare scelto da Spalletti per la gara con i toscani e non sono escluse possibili sorprese. In porta dovrebbe esserci il rientro di Di Gregorio dopo le partite vissute dalla panchina per allontanarlo dalle voci negative delle ultime settimane. In mediana torna Locatelli dalla squalifica mentre davanti scalpita Boga per un posto dall'inizio.

Allianz Stadium - Torino