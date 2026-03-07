Tuttosport.com
Convocati Juve, Spalletti ritrova Locatelli: la lista completa e la scelta su Yildiz

Il tecnico bianconero chiama 22 calciatori per la sfida contro il Pisa dell'Allianz Stadium
3 min
La lotta per un posto in Champions League rimane più aperta che mai. Dopo aver agguantato nel finale il pareggio nello scontro diretto all’Olimpico contro la Roma, la Juventus riparte con l’obiettivo di continuare la rincorsa al quarto posto. I bianconeri cercheranno di tornare subito al successo già questa sera: all’Allianz Stadium fa visita il Pisa guidato da Hiljemark. Spalletti, intanto, comunica la lista dei convocati bianconeri per la gara con un rientro importante rispetto all'ultima uscita. 

Juve, i convocati di Spalletti

Poche le novità nella lista dei convocati di Spalletti per la sfida di questa sera contro il Pisa. L'allenatore bianconero dovrà fare a meno degli assenti ormai fuori da tempo come Vlahovic e Milik, entrambi rientrati ad allenarsi in gruppo ma non ancora pronti per la convocazione. Fuori anche Holm, alle prese invece dal recupero del suo infortunio muscolare. Ritorna tra i convocati anche Locatelli dopo la squalifica. Per il resto è la solita squadra a disposizione per l'allenatore di Certaldo. 

Di seguito l'elenco completo dei convocati di Spalletti per la sfida tra Juve e Pisa: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

