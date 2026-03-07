Vlahovic e Milik, come stanno davvero gli attaccanti Juve e quante possibilità ci sono per l'Udinese

Come sta Vlahovic

Come annunciato in conferenza stampa, il numero nove non sarà a disposizione per la gara di questa sera contro il Pisa. Nemmeno la minima concessione all’idea di una convocazione di comodo, le linee guida erano chiare e chiarite negli scorsi giorni. Vlahovic sarebbe stato convocato nel caso in cui avrebbe avuto nelle gambe del minutaggio per scendere in campo e non solo per riassaggiare il gusto dello spogliatoio, risentire l’aria elettrica dell’Allianz Stadium quando lo speaker annuncia il suo nome. Mercoledì è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo e così ha proseguito sulla tabella di marcia, rispettando così il programma che già era previsto. Si era acceso uno spiraglio per accorciare leggermente i tempi, ma alla fine a dettare la linea è sempre la prudenza. Non è solo la ragione degli assenti, ma anche i più freddi numeri a, paradossalmente, scaldare l’attesa del ritorno in campo del serbo. Ad oggi, nonostante l’assenza dopo l’infortunio sofferto il 29 novembre contro il Cagliari, Vlahovic è il quarto miglior marcatore della rosa in tutte le competizioni con 6 reti, solo uno in meno di Jonathan David terzo. Al secondo posto c’è McKennie con 8 e Yildiz è il primo con 9. Openda è fermo a due reti stagionali. È evidente che qualcosa non abbia funzionato in quello che, a inizio anno, veniva considerato potenzialmente uno dei migliori attacchi della Serie A.