Il rientro di Vlahovic e Milik che sorprende: gol Juve, Spalletti dice tutto

Rientro rimandato. Niente da fare per Dusan Vlahovic , che nonostante sia tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo , non verrà convocato per la sfida contro il Pisa. La notizia era nell'aria già da ieri, ma ad annunciarlo è stato Luciano Spalletti , che in conferenza stampa ha rivelato: "Vlahovic? Niente, punta a Udine" . Il rientro dell'attaccante serbo, quindi, è stato fissato: servirà aspettare un'altra settimana.

Juve, Vlahovic ancora out contro il Pisa

30 novembre 2025: Vlahovic è fermo ai box per un infortunio agli adduttori da più di tre mesi. Per questo lo staff medico ha deciso di non affrettare inutilmente i tempi e lascerà il classe 2000 allenarsi per un'altra settimana. La convocazione è stata rimandata quindi alla sfida contro l'Udinese del prossimo 14 marzo, dove andrà in panchina. Vlahovic è lontano dalla sua forma migliore ed è ancora presto per pensare di vederlo titolare, ma può diventare un'arma importante per Spalletti a partita in corso.

Milik? Spalletti: "Lo teniamo in considerazione per il finale di stagione"

E a proposito di attaccanti, negli ultimi giorni dopo il lunghissimo stop è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo anche Arek Milik. Spalletti, però, ha voluto subito mettere le cose in chiaro: "Non è a disposizione domani, si sta allenando con la squadra e bene, ma ha ancora qualche riflesso che non ci lascia tranquilli. Poi è chiaro che è nei nostri pensieri e che è un calciatore forte, lo teniamo in considerazione per il finale di stagione".

