Il rientro di Vlahovic e Milik che sorprende: gol Juve, Spalletti dice tutto

Rientro rimandato. Niente da fare per Dusan Vlahovic, che nonostante sia tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, non verrà convocato per la sfida contro il Pisa. La notizia era nell'aria già da ieri, ma ad annunciarlo è stato Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha rivelato: "Vlahovic? Niente, punta a Udine". Il rientro dell'attaccante serbo, quindi, è stato fissato: servirà aspettare un'altra settimana.
Juve, Vlahovic ancora out contro il Pisa
30 novembre 2025: Vlahovic è fermo ai box per un infortunio agli adduttori da più di tre mesi. Per questo lo staff medico ha deciso di non affrettare inutilmente i tempi e lascerà il classe 2000 allenarsi per un'altra settimana. La convocazione è stata rimandata quindi alla sfida contro l'Udinese del prossimo 14 marzo, dove andrà in panchina. Vlahovic è lontano dalla sua forma migliore ed è ancora presto per pensare di vederlo titolare, ma può diventare un'arma importante per Spalletti a partita in corso.
Milik? Spalletti: "Lo teniamo in considerazione per il finale di stagione"
E a proposito di attaccanti, negli ultimi giorni dopo il lunghissimo stop è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo anche Arek Milik. Spalletti, però, ha voluto subito mettere le cose in chiaro: "Non è a disposizione domani, si sta allenando con la squadra e bene, ma ha ancora qualche riflesso che non ci lascia tranquilli. Poi è chiaro che è nei nostri pensieri e che è un calciatore forte, lo teniamo in considerazione per il finale di stagione".
