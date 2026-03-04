Milik rompe il silenzio dopo il calvario infinito: "Percorso più difficile, ma in quei momenti…"

Milik ringrazia i tifosi della Juve sui social

Lo scorso 28 febbraio l’ex Napoli ha compiuto 32 anni ricevendo un’ondata di affetto da parte dei tifosi. Lui, dal canto suo, ha voluto ringraziare tutti rompendo il silenzio e tornando a parlare sui social: “A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai - scrive su Instagram -. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto”.