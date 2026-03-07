Liberazione Yildiz, Thuram come Spalletti, Boga ora sogna davvero: le dichiarazioni Juve

Yildiz e Thuram a Dazn: "Un gol che è una liberazione"

"Questo gol è una liberazione? Certo, è mancato per un mese - ha detto Yildiz a Dazn -. Mi piace fare gol e aiutare la squadra. Penso che giochiamo bene e qualche volta è mancato il gol. Abbiamo fatto una grande partita e speriamo di continuare così. Le belle parole del mister (“Fa cose che gli umani neanche pensano”)? Lo ringrazio, è sempre dietro di me, non penso a queste cose, sono qui per la Juventus. Ruolo da falso nove? Non mi interessa dove gioco, do sempre tutto per la squadra".



Thuram ha aggiunto: "Il primo tempo abbiamo giocato bene, ma il Pisa ha difeso bene. Nel secondo tempo c’era spazio e abbiamo fatto gol. Quarto posto? Viviamo anche noi per questo, è l’obiettivo di tutti noi e della società".