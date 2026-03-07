Liberazione Yildiz, Thuram come Spalletti, Boga ora sogna davvero: le dichiarazioni Juve

Grazie alle reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga, la Juventus ha battuto 4-0 il Pisa. Nonostante il risultato netto, però, la partita per i bianconeri non è stata facile, bloccata sullo 0-0 per tutto il primo tempo ma alla fine i giocatori bianconeri hanno fatto a Spalletti il regalo di compleanno che desiderava. Al termine dell'incontro Yildiz, premiato man of the match, ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Sono contento per la vittoria. Anche nel primo tempo abbiamo fatto bene ma nel secondo abbiamo fatto ancora di più. Nelle ultime partite abbiamo fatto molto molto bene ma non siamo riusciti a vincere. Sono contento della squadra, speriamo di continuare così. Punta? Io sono qui per la squadra, non importa dove gioco. Quando il mister mi dice di giocare davanti gioco davanti, se mi dice di giocare a sinistra gioco a sinistra. Polpaccio? I colpi hanno fatto un po' male ma va bene così".
Thuram: "Crediamo nel quarto posto"
Insieme a lui è intervenuto anche Khephren Thuram: "Non è che sono un bomber che segna sempre, ma fa sempre piacere segnare e aiutare la squadra. È un regalo per il mister che oggi è il suo compleanno. Quarto posto? Ci crediamo, perchè abbiamo la squadra per farlo. Dobbiamo crederci, perchè comincia così. Dobbiamo crederci, poi andare in campo. Dobbiamo andare in Champions assolutamente".
Yildiz e Thuram a Dazn: "Un gol che è una liberazione"
"Questo gol è una liberazione? Certo, è mancato per un mese - ha detto Yildiz a Dazn -. Mi piace fare gol e aiutare la squadra. Penso che giochiamo bene e qualche volta è mancato il gol. Abbiamo fatto una grande partita e speriamo di continuare così. Le belle parole del mister (“Fa cose che gli umani neanche pensano”)? Lo ringrazio, è sempre dietro di me, non penso a queste cose, sono qui per la Juventus. Ruolo da falso nove? Non mi interessa dove gioco, do sempre tutto per la squadra".
Thuram ha aggiunto: "Il primo tempo abbiamo giocato bene, ma il Pisa ha difeso bene. Nel secondo tempo c’era spazio e abbiamo fatto gol. Quarto posto? Viviamo anche noi per questo, è l’obiettivo di tutti noi e della società".
Boga rivela: "A Nizza momento difficile, godo nel giocare alla Juve"
Dal suo arrivo alla Juve, Boga ha lasciato subito il segno, ma prima del trasferimento in Francia non giocava dal 30 novembre: "A Nizza ho avuto un momento difficile, gli ultimi 2 mesi non ho giocato ma mi sono allenato bene - ha detto a Sky Sport -. Qui ho trovato un mister e una squadra che mi danno fiducia. Cerco di dare il mio meglio e aiutare la squadra.Titolare la prossima? Non lo so, dipende dal mister. Sono sempre contento di essere in campo, quando metto questa maglia è un orgoglio. Ogni minuto che gioco do il mio al 100%. Per adesso prendo ogni occasione che il mister mi concede. Sono molto contento perchè non devo dimenticare da dove arrivo. Ho fatto 2/3 mesi veramente duri per me e la mia famiglia. Quindi adesso se il mister mi dà un'opportunità sono contento".
"Da quando sono arrivato la squadra mi ha accolto bene - ha detto Boga a Dazn -, conoscevo alcuni giocatori come Locatelli e Thuram. Sono molto contento per il gol e per la vittoria. Quanto c’è di Spalletti nella mia crescita? Molto, dal primo giorno che sono arrivato lui e lo staff mi hanno dato fiducia, anche perché avevo fatto due mesi senza giocare. Mi aiutano ogni giorno. Come sto vivendo ogni partita se ogni partita è una finale per dimostrare? Non è una finale, godo nel giocare nella Juve, per me è un sogno, ogni minuto che sto in campo devo dare il meglio, poi vediamo che succederà".
