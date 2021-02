Fonseca lancia la Roma: "Ora manca la vittoria in uno scontro diretto"

Paulo Fonseca punta la Juve dopo il 3-1 rifilato al Verona tra le mura amiche dell'Olimpico e carica una Roma a cui manca solo la vittoria in uno scontro diretto per fare il definitivo salto di qualità. L'occasione arriverà infatti già nel prossimo turno, con i giallorossi ospiti dei bianconeri di Pirlo: "Perché non siamo riuscito a vincere nelle sfide contro le big? Ogni gara è diversa - ha detto il tecnico portoghese nel post partita -, ma credo ci sia mancata la continuità anche se abbiamo avuto dei momenti positivi in quelle partite. Stiamo per questo lavorando sulla testa dei giocatori, per far capire loro che è possibile".