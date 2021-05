Roma, ora Dzeko aspetta Mourinho

ROMA - L'Inter poteva essere il suo passato e fino a 10 giorni fa il suo futuro. L'arrivo di Mourinho potrebbe però aver cambiato le carte in tavola per Dzeko. Ora Edin - dato con le valigie pronte - riflette. Molto dipenderà dal colloquio che avrà con il tecnico portoghese. La Roma, non è un mistero, non si strapperebbe i capelli qualora decidesse di andare via. Lo stipendio di 15 milioni lordi, grava sulle casse giallorosse. Mou però non fa il contabile. E il bosniaco visto con lo United non può non essergli piaciuto. In gol sia all'andata che al ritorno ma soprattutto due partite da leader. A conferma che, se pungolato, Dzeko a 35 anni è ancora un centravanti che fa la differenza.